Estas son las cenas saludables que le ayudarán a dormir mejor

Muchas personas, a menudo, se proponen alimentarse de una manera más equilibrada, pero no siempre lo logran porque desconocen la importancia de consumir una cena saludable. Al igual que el desayuno y el almuerzo, la cena es una de las comidas más importantes del día a día de una persona.

La cena, al ser la última comida del día, cumple la función de que una persona no se acueste con el estómago vacío y de esta manera no se altere el sueño. Sin embargo, no debe ser una comida tan abundante como el desayuno o el almuerzo, ya que durante la noche no gasta mucha energía. Según este estudio publicado en 2011, una cena excesiva en calorías podría conllevar al aumento de peso en una persona. Por eso, es fundamental ingerir una cena temprano o bastante ligera.

Un truco para que una cena no sea pesada es incluir legumbres y cereales integrales, ingredientes que se pueden hacer muy rápido y que sacian el apetito, pero no hinchen el organismo. De esta manera, la revista Cuerpo y Mente, da a conocer algunos alimentos ligeros, saludables y nutritivos para preparar rápidamente una cena que no estropee el sueño, ni lo deje con hambre.

Aguacate relleno: Para prepararlo solamente debe partir el aguacate en dos y vaciar la mitad, luego se debe picar la pulpa y mezclara con otros ingredientes como, tomate, manzana, perejil fresco, cilantro fresco, cebolla de primavera, ajetes tiernos, maíz dulce o zanahoria. Aunque parezca un alimento muy ligero para saciar el hambre, medio aguacate de buen tamaño será suficiente. Otra opción para degustar el aguacate en la cena es preparar un ceviche de champiñones y aguacate.

Rollos de lechuga romana: con las hojas de la lechuga se pueden hacer rollitos que incluyan arroz integral cocido, aguacate, pimientos, cebolla, brócoli, aceitunas, zanahoria rallada, entre otros alimentos de su gusto.

Ensalada de frutas: esta es una receta muy sencilla, se pueden mezclar frutas en trozos pequeños como la manzana, pera, melón, cerezas, arándanos, plátano y frambuesas, junto con yogur de soja natural, preferiblemente sin azúcar y una pizca de zumo de limón.

Ensalada campera: se debe cocinar al vapor unas pequeñas papas y dejarlas enfriar, luego se deben usar dos o tres y guardar el resto en el refrigerador para otros platos. A la hora de preparar la cena, solo tiene que cortarlas y mezclarlas con zanahoria rallada, cebolla, pimiento rojo en tiras, aceitunas y un par de tomates picados. A esta saludable mezcla le puede añadir aceite de oliva, limón, vinagre y una cucharada de mayonesa vegetal.

Caldos, sopas y cremas: Una idea muy concurrida para tomar una cena saludable, que no te aporte muchas calorías ni resulte pesada, son los caldos o las sopas. Expertos aconsejan preparar una crema de verduras y hortalizas, y añadirle frutos secos crujientes por encima y media tacita de mijo, espelta u otro cereal que tengamos ya cocido.

Ahora bien, hay que señalar que existen algunos alimentos que no se deben consumir en la noche, debido a que pueden aumentar el peso. De acuerdo con el portal web Con Salud, el doctor Domingo Carrera, médico especialista en nutrición del Centro-Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas, que “en la noche no se deben comer dulces ni carbohidratos complejos tipo pasta, arroz, pan o postres. Son azúcares que engordan mucho y no da tiempo a quemarlos, al bajar el metabolismo durante la noche, además de que disminuye también nuestra actividad. Tampoco se deben comer grasas saturadas como carnes rojas (ternera, cordero, cerdo), mantequilla, quesos curados o nata”.

Además, tampoco es recomendable comer frituras ni rebozados o empanados, ya que la grasa que contienen estos alimentos son muy calóricas y hacen que la digestión sea muy pesada, lo cual puede alterar el sueño.