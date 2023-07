Estas son las vitaminas que se deben tomar para evitar las manchas blancas en la piel

Estas manchas no suelen causar picazón ni molestias, pero son un síntoma revelador del envejecimiento de la piel debido a la exposición excesiva al sol. El fotoenvejecimiento hace que los melanocitos (células responsables de la melanogénesis) se degeneren y pierdan su capacidad de producir melanina. Como consecuencia, la piel pierde su pigmentación uniforme y aparecen las características manchas negras en forma de lágrima.

Las deficiencias de calcio y vitaminas D y E provocan la aparición de pequeñas manchas blancas en la piel. En tales casos, tiene sentido cambiar la dieta, comer más frutas y verduras complementadas con calcio. Estos nutrientes se encuentran no solo en los productos lácteos, sino también en las verduras. Con este cambio de hábitos, no hay que olvidar que los alimentos protectores solares que contienen vitamina C y caroteno.