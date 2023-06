Este es el mejor truco de los japoneses para mantenerse delgados

Japón es el país más longevo del mundo y una de las claves es la alimentación. En esta cultura, las personas siguen una dieta de alimentos fermentados como el natto (semillas de soja fermentadas), las cuales tienen un efecto protector sobre la salud. En este país es muy común que las personas sobrepasen la barrera de los 80 años, pero la razón no es solo lo que comen, si no cuánto comen. Los japoneses tienen por costumbre no quedarse nunca llenos a la hora de comer.

El hábito de levantarse de la mesa cuando las personas han comido lo suficiente, pero no se sienten llenas es una estupenda fórmula para no ingerir calorías que no quemarán y acabarán engordando.

Sentirse satisfecho pero no lleno

El concepto de parar de comer a tiempo procede de la isla de Okinawa, popular por tener una de las poblaciones más longevas. La práctica se denomina Hara Hachi Bu y consiste en comer hasta estar un 80% lleno.

El secreto para lograrlo radica en comer hasta que estemos satisfechos, pero no llenos y tiene numerosos beneficios para la salud. Evita el sobrepeso y mejora el control de la glucosa y previene la diabetes. Expertos señalan que “comer menos también previene enfermedades como el cáncer y otras patologías crónicas asociadas al envejecimiento”.

El secreto para estar delgado

El Hara Hachi Bu, o comer hasta estar solo un 80% lleno, es una de las razones por las que los japoneses están delgados. Y es lógico porque no solo cuenta lo que la persona come, si no cuánto come. Puede permitirse un capricho calórico, pero si los compensa comiendo menos en la siguiente comida no aumentará de peso.

Cada uno debe fijarse hasta qué punto cuentan las calorías ingeridas, porque consumir solo 125 calorías más cada día a lo largo de un año puede provocar que gane 6 kg de grasa en esos 12 meses.

La dieta saludable de los japoneses les permite vivir por más años. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Control de los niveles de glucosa

De acuerdo con el portal de nutrición sabervivirtv.com, “las comidas muy copiosas y ricas en hidratos de carbono simples provocan picos de glucosa en sangre porque los azúcares atraviesan fácilmente la barrera intestinal”.

Los picos de glucosa favorecen el desarrollo de la diabetes tipo 2 y también de la obesidad porque los azúcares se acumulan en forma de grasa.

Comer alimentos ricos en fibra y no realizar comidas abundantes puede contribuir a un mejor control de la glucosa.

Las comidas muy copiosas generan picos de glucosa en la sangre. - Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Comer menos alarga la vida

Hay evidencia científica que relaciona la restricción calórica con la esperanza de vida.

Según informó el portal cuerpomente.com, “estudios realizados en ratones han demostrado que restringir las calorías diarias (comer un 20% menos) alarga la vida. La razón es que reduce el acortamiento de los telómeros. Los telómeros son partes de ADN que se encuentran en los extremos de los cromosomas. Podrían compararse con la protección que hay en los extremos del cordón de un zapato. Con los años los telómeros se van desgastando y se acortan, con lo que el ADN de la célula queda desprotegido”.

Comer menos puede aumentar la esperanza de vida. - Foto: Getty Images

Otros estudios han demostrado una conexión directa entre la longitud de los cromosomas y el envejecimiento. También se ha demostrado su relación con el cáncer: cuanto más se acortan los cromosomas mayor es el riesgo de la que la célula no funcione correctamente.

Las personas que viven muchos años tienen los telómeros más largos. Es el caso de los japoneses. Y uno de los motivos podría ser que no comen mucho. Conviene mencionar que la digestión es un proceso en el que se generan radicales libres. Si las comidas son muy copiosas la cantidad de radicales libres es mucho mayor y pueden dañar las células.