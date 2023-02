Este es el motivo por el cual algunas mujeres solo engordan de la barriga

En el aumento de peso no solo influye la alimentación, sino el balance hormonal en el cuerpo.

El sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas, por ello la ingesta excesiva de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa inciden de manera clave en el aumento de peso, indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la grasa no se acumula de manera uniforme o al menos no es así en la mayoría de las personas. Adicional a esto, con el paso del tiempo, el organismo no quema tantas calorías como antes haciendo exactamente lo mismo, pues va a un ritmo más lento lo que hace que adelgazar sea más complicado.

Deshacerse de la grasa abdominal no es solo un tema estético, también es necesario para mejorar la salud. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Las mujeres, por ejemplo, tienden a acumular más grasa en áreas como las piernas o la barriga, en dichas zonas no solo influye la alimentación, sino el balance hormonal en el cuerpo, por lo cual es más complicado eliminar la grasa sobrante.

La alteración de los niveles de insulina conduce a una acumulación de azúcar que luego se almacena y se convierte en grasa. Las zonas con más tendencia a acumular esta grasa generalmente son las partes superiores del cuerpo y las caderas. Sin embargo, también en la zona abdominal.

En personas que sufren de ansiedad o estrés crónico es normal observar altos niveles de cortisol durante largos períodos, produciendo ciertos cambios en nuestro cuerpo, como la tendencia a engordar solo de la barriga. Así mismo, cuando una persona se encuentra en situaciones que no requieren demasiado esfuerzo físico, la energía extra en forma de grasa y glucosa termina por acumularse en el cuerpo.

Para tratar la barriga hormonal se necesita conocer primero la causa del estrés y reducirlo. Esto termina por ser importante, pues el estrés es decisivo para el bienestar. También se debe seguir una dieta que nivele la alteración hormonal que provoca el estrés. Se debe comer poco y despacio. Sin embargo, se recomienda la visita al médico para crear una rutina alimentaria que vaya acorde con las necesidades de cada persona, explicó Max Tomlinson, autor de Target Your Fats Spots al Daily Mail.

Expertos consideran que los azúcares y el estrés son los principales engordantes de la humanidad, por lo que recomiendan tener una actitud más calmada frente a los problemas. - Foto: Getty Images

“Bajar de peso en forma saludable no se trata solamente de seguir una dieta o programa. Se trata de adquirir un estilo de vida que incluye una alimentación saludable y actividad física regular”.

Cómo evitar el desorden hormonal

La Clínica Vespucio reveló que para evitar el desorden hormonal se debe:

Consumir antioxidantes, como jugo de naranja, de limón y de arándanos.

Para elevar los niveles de DHEA, incluir pescados en la dieta, como salmón, atún y caballa, al menos tres veces a la semana.

Incrementar el consumo de vitamina A, B, D y ácido fólico.

Elevar la dosis de calcio, magnesio, zinc, yodo y omega-3.

Intentar llevar una vida sana. Realizar ejercicios y evitar estar muchas horas frente al computador y la televisión, ya que las ondas alteran los ciclos y el sistema endocrino.

Ingerir panes de salvado y productos lácteos naturales, libres de hormonas.

La grasa no se acumula uniformemente en el cuerpo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sobre la misma línea, un artículo publicado en el portal b-wom también indica otras hierbas que ayudan a manejar estos desequilibrios. En este listado están la albahaca, que estabiliza y reduce los niveles de cortisol (la hormona del estrés) que tiene efectos en la tiroides, ovarios y páncreas; cúrcuma, que beneficia a las hormonas sexuales masculinas y femeninas, y el perejil, que regula el ciclo menstrual y es rico en hierro y vitamina C.