Este es el síndrome que causa codos y ojos secos

Hidratar el cuerpo es de tal importancia que, de no hacerlo, dejaría de funcionar correctamente, afectando la circulación o el trabajo de cualquiera de los órganos.

Según la Clínica Mayo, la deshidratación “ocurre cuando usas o pierdes más líquido del que ingieres, y tu cuerpo no tiene suficiente agua y otros fluidos para llevar a cabo sus funciones normales”.

Síndrome de Sjögren: una enfermedad que provoca codos resecos

Según The Mirror, los codos secos no solo pueden representar un problema de dermatitis o psoriasis, sino que posiblemente puede ser señal de diabetes o incluso Síndrome de Sjögren.

Para la Clínica Mayo, dentro de los factores que pueden incitar el desarrollo de esta enfermedad se encuentra algún problema reumático como la artritis reumatoide , pero no se puede descartar otras variables.

Otro problema de salud es el codo de tenista, que no solo afecta a las personas que practican este deporte, sino que puede impactar a otros grupos poblacionales. | Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, el síndrome de Sjögren también puede guardar relación con la diabetes, la tiroides y la dermatitis , esta última una enfermedad que, de acuerdo con el National Eczema Association, suele causar inflamación y picazón de la piel, generalmente en las rodillas, la cara y los codos.

Por su parte, MedlinePlus precisa que quienes tienen esta enfermedad suelen tener piel sensible, es decir, no tienen suficientes proteínas y, por tanto, no hay manera de protegerla contra el agua.