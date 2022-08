Este es el tipo de café que se debería tomar antes de entrenar, según estudio

Una de las bebidas más consumidas en el mundo es el café. Un producto que proviene de la mata cafetera, también conocida como Coffea, la cual produce un fruto que pasa a un proceso de producción y como producto final aparecen granos que son molidos para su distribución.

De acuerdo con la Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés), los estadounidenses son los mayores consumidores de este producto que suele ingerirse en preparación líquida. A raíz de ello, se ha venido haciendo más potente la “cultura cafetera” y hoy en día el posible tomar una taza de café en casi todas las partes del mundo, aseguran.

Debido a la popularidad que tiene este producto natural, los científicos se han enfocado en estudiarlo a partir de diferentes ámbitos, como la actividad física o el ejercicio.

Gracias al avance académico, se ha llegado a decir que tomar café antes de efectuar un entrenamiento, podría tener beneficios en la quema de grasa, mejora del rendimiento y estimulación del sistema nervioso central.

En ese sentido, un grupo de científicos de la Universidad de Granada, en España, se centró en investigar los efectos que produce la acción de tomar café antes de llevar a cabo actividad física en un gimnasio o cualquier escenario.

El estudio quedó consignado en una publicación de Journal of the International Society of Sports Nutrition en donde se da a conocer que ingerir cafeína (específicamente una taza de café puro sin azúcar o aditivos) treinta minutos antes de entrenar o hacer ejercicio aeróbico, representa una ayuda para la quema de grasa en el organismo.

Bajo la premisa de hallar si el café podría mejorar el rendimiento físico y, a su vez, la oxidación (quema de grasa) los investigadores de la citada institución de educación europea tomaron una muestra poblacional con la ayuda de 15 hombres participantes, de 32 años, quienes se sometieron a una prueba la cual consistió en efectuar ejercicios cuatro veces de manera separada a la semana (un día sí y un día no).

Es entonces cuando el café se incorporó al estudio, puesto que los participantes debían ingerir una taza de café (3 mg/kg de cafeína) siguiendo un horario establecido: a las 8:00 a.m. y a las 5:00 p.m.

Según la publicación científica, cada sujeto cumplió la prueba de manera aleatoria, pero también se tuvo en cuenta las condiciones de pruebas de los ejercicios, dependiendo de las horas de ayuno, el tipo de la actividad y las proteínas.

Asimismo, se computó el análisis de la oxidación de grasas, mientras los participantes realizaban sus entrenamientos.

Con todo lo anterior, los investigadores de la Universidad de Granada llegaron a la conclusión de que “la ingesta de cafeína 30 minutos antes de hacer ejercicio contribuyó a la oxidación de grasas”. Todo esto porque el alimento cumple la función de ser un diurético, mientras estimula el sistema nervioso central y el corazón. Además, disminuyó la fatiga en el entrenamiento, precisó el gremio de estudios científicos en España.

¿Cómo tomar café antes de entrenar?

El portal En forma 180, comparte que a la hora de ingerir una taza de café esta debería ser sin azúcar. También, recomienda que sea oscuro o bien cargado y que, en la medida de lo posible, se consuma en ayunas.

Por su parte, la Clínica de Mayo hace una aclaración y es la de evitar pasarse de los 400 mg de cafeína al día (4 tazas de café).

“Con el fin de potenciar el rendimiento del ejercicio, se recomienda ingerir café unos 30 a 45 minutos antes del entrenamiento, ya que el efecto de la cafeína suele aparecer tras este periodo de tiempo”, precisó En forma 180.