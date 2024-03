Este es el tipo de deporte ideal, según la edad

Una de las recomendaciones más populares para que el organismo se mantenga en buen estado es la práctica de actividad física, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, para que el esfuerzo no traiga repercusiones negativas, es necesario adoptar hábitos saludables de alimentación y descanso oportuno.

Lo ideal siempre es consultar con un experto en entrenamiento deportivo y funcional, ya que no todos los cuerpos son iguales, por lo que las personas no pueden asumir una rutina de la misma manera. Por ello, hay quienes son más nerviosas, otras agresivas, con mucha o poca energía, etc. Por eso, al elegir la forma para ejercitarse, existen diferentes opciones que pueden estar relacionadas con estas cualidades.