Este es el tipo de té que se puede añadir al champú para tinturar naturalmente el cabello

No obstante, un trabajo de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) señala que dentro de una investigación se encontraron pruebas destacables -en los tintes- que no son “clasificables” como cancerígenas en los seres humanos. Sin que esto descalifique otros estudios o pruebas de casos de cáncer de vejiga, linfoma no Hodgking y cáncer de mama como enfermedades que guardar relación con el uso de estos productos.