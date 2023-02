Esto es lo primero que siente una persona que sufre de colon irritable

El síndrome de colon irritable (SCI) es un trastorno frecuente que afecta al intestino grueso. Los signos y síntomas incluyen cólicos, dolor abdominal, hinchazón del abdomen, gases y diarrea o estreñimiento, o ambos.

Solo una pequeña cantidad de personas con este padecimiento tienen signos y síntomas muy graves. En su mayoría, pueden controlarlos con cambios en la dieta, el estilo de vida y en el nivel de estrés. Las molestias más graves se pueden tratar con medicamentos, los cuales deben ser recetados por un doctor. No es recomendable la automedicación.

El síndrome de colon irritable no causa cambios en el tejido intestinal ni aumenta el riesgo de padecer cáncer colorrectal, según indica el instituto Mayo Clinic.

Esta molestia se puede presentar a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta y es dos veces más común en las mujeres que en los hombres.

Este padecimiento afecta entre el 6 por ciento y 18 por ciento de personas en todo el mundo, de acuerdo con el portal especializado Healthline. Las dietas, el estrés, el mal sueño y los cambios en las bacterias de los intestinos pueden activar los síntomas.

La prestigiosa universidad dio a conocer ciertos hábitos que ayudarían exponencialmente a reducir el riesgo de contraer cáncer de colon - Foto: Getty Images / Virojt Changyencham

Sin embargo, los detonantes son diferentes para cada persona y por eso es difícil determinar los alimentos o estresores específicos que pueden generar el trastorno. De acuerdo con el portal de la Clínica Universidad de Navarra, una persona que padece este síndrome puede iniciar a sentir dolor abdominal de tipo opresivo o punzante, que se puede extender por menos de dos horas y que se alivia tras la defecación.

Por ello, las personas suelen relacionarlo con la ingesta de algún alimento que produjo indigestión. No obstante, con el paso del tiempo la frecuencia en las deposiciones puede variar manifestándose estreñimiento o diarrea.

Síntomas comunes cuando se padece de colon irritable:

1. Constipación: Aunque parece contradictorio, el SCI puede ocasionar constipación al igual que diarrea. La comunicación alterada entre el cerebro y los intestinos puede acelerar o reducir el tiempo del tránsito normal de las heces. Cuando el tiempo de tránsito se reduce, el intestino absorbe más agua de las heces y se dificulta expulsarlas.

Junto con los tratamientos usuales para el SCI, también pueden ayudar el ejercicio, tomar más agua, comer fibras solubles, tomar probióticos y usar laxantes moderadamente.

2. Constipación y diarrea alternos: La constipación y la diarrea combinadas o alternas afectan aproximadamente al 20 por ciento de pacientes con SCI. Estos malestares pueden causar dolor abdominal crónico y recurrente.

Los médicos recomiendan ir a consulta cuando la diarrea dura más de dos días. Foto GettyImages. - Foto: Foto Gettyimages

3. Gases e hinchazón: La digestión alterada ocasiona la producción de más gases en los intestinos. Esto puede ocasionar hinchazón, uno de los síntomas más persistentes y molestos del trastorno. Evitar la lactosa puede ayudar a reducirla, indican los expertos.

Intestine, Abdomen, Pain, Stomachache, Irritable Bowel Syndrome - Foto: Getty Images/iStockphoto

4. Intolerancia a los alimentos: Hasta el 70 por ciento de las personas con este padecimiento reportan que algunos alimentos en particular activan los síntomas, aunque no está claro exactamente cuáles son esos productos. No obstante, algunos de los alimentos que producen gases son la lactosa y el gluten.

5. Fatiga y dificultad para dormir: Más de la mitad de las personas con SCI reportan fatiga. Este síndrome se relaciona con el insomnio, el cual incluye dificultad para dormir, despertarse con frecuencia y sentirse cansado en la mañana. Curiosamente, el mal sueño pronostica síntomas gastrointestinales más graves al siguiente día.