Esto es lo que se debe cenar para estar saludable, según expertos de Harvard

Por lo general, las personas creen que si no comen, no engordan, además, la mayoría supone que comer de noche genera un aumento de peso y esto no es del todo cierto.

Un estudio elaborado por el Instituto Salk para los Estudios Biológicos de San Diego, en Estados Unidos, ha descubierto que lo más recomendable para no aumentar de peso es realizar todas las comidas del día en una franja de 12 horas.

Esto quiere decir que si el desayuno es a las 8:00 a. m., se debería cenar a las 8:00 p. m. La verdad es que saltarse la cena puede afectar la salud. Por esta razón, la clave para comer de noche de manera saludable está en elegir los alimentos con inteligencia y tomar porciones pequeñas, sobre todo cuando se trata de la cena, según el portal Mejor con Salud.

Sin embargo, la Clínica Mayo indica que la verdadera base para lograr adelgazar sin volver a ganar peso sigue siendo una dieta saludable de bajas calorías combinada con un aumento en la actividad física.

Ahora bien, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Murcia, Harvard y la Universidad Tuft, aseguran que retrasar la primera comida del día puede contribuir al aumento de peso. Concluyeron que tomar el primer alimento después de las 3:00 p. m. es un hábito que no ayuda a perder peso, sino que lo aumenta significativamente, así como cenar más tarde de las 10:00 p. m, esto se debe a la secreción de hormonas del organismo.

Por fortuna, la Universidad de Harvard compartió algunos consejos para controlar esos antojos de media noche y no pasarse de la raya a la hora de cenar:

Hamburguesa casera y saludable

Por muy extraño que parezca, un antojo de hambruguesa común se puede volver en una cena saludable.

“Para esto, se debe utilizar un pan que sea 100 % de trigo integral. O poner la hamburguesa en una pita de trigo integral o en un par de rebanadas de pan integral”, según proponen los expertos de Harvard.

Un bol con granos

Los granos como el arroz no solo son ingredientes para la hora del almuerzo, sino que, por ejemplo, con unos granos de arroz integral, o con pasta de trigo integral, una base de fríjoles, verduras picadas y alguna salsa saludable, se puede tener una cena saludable.

Pizza casera

La Universidad de Harvad sugiere que se prepare la masa de la pizza en casa.

Al preparar cada persona su propia masa, es ideal comprar una masa de trigo integral en el supermercado y añadirle un poco de tomate fresco, queso rallado bajo en grasa y algunas verduras.

Tortilla de verduras

Papas con verduras en el microondas

Buscar mezclar las papas con verduras al gusto como el brócoli o los guisantes, y cocinar con un chorrito de aceite en el microondas.

Se puede agregar un chorrito de mayonesa o alguna salsa saludable.

Revuelto de gambas y verduras