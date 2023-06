Estos son los mejores alimentos para evitar el estreñimiento

El estreñimiento es un problema común que afecta a muchas personas en todo el mundo. Puede ser causado por diversos factores, como la falta de fibra en la dieta, la falta de actividad física, el consumo insuficiente de agua y ciertos medicamentos. Sin embargo, existen alimentos que pueden ayudar a prevenirlo y aliviarlo.

Por ello, expertos en medicina y nutrición han señalado algunos alimentos que previenen el estreñimiento. De acuerdo con Mayo Clinic, asociación sin ánimo de lucro, estos son algunos:

Fibra alimentaria:

La fibra es un componente clave para promover la regularidad intestinal y evitar el estreñimiento. Hay dos tipos de fibra: soluble e insoluble. La fibra soluble se disuelve en agua y forma una sustancia gelatinosa en el intestino, mientras que la fibra insoluble agrega volumen a las heces. Las fuentes de fibra soluble incluyen frutas como manzanas, peras y bayas, así como avena y legumbres. Las fuentes de fibra insoluble incluyen verduras de hojas verdes, brócoli, zanahorias y granos enteros.

Frutas y verduras frescas:

Las frutas y verduras frescas son ricas en fibra y agua, lo que ayuda a prevenir el estreñimiento. Los kiwis, las ciruelas, las naranjas, las sandías y las fresas son algunas frutas conocidas por su efecto laxante suave. Además, las verduras como espinacas, col rizada, alcachofas y calabaza son excelentes opciones para promover la regularidad intestinal.

La porción diaria recomendada para este alimento es media taza o una completa. Foto: Getty images. - Foto: Getty Images

Frutos secos y semillas:

Los frutos secos y semillas son fuentes concentradas de fibra y grasas saludables, que pueden ayudar a suavizar las heces y facilitar el tránsito intestinal. Almendras, nueces, semillas de chía y semillas de lino son opciones recomendadas para combatir el estreñimiento. Asegúrese de beber suficiente agua cuando consuma frutos secos y semillas, ya que esto ayuda a que la fibra se hinche y facilite el paso de las heces.

Yogur y alimentos probióticos:

Los alimentos probióticos, como el yogur y el kéfir, contienen bacterias beneficiosas que promueven la salud intestinal. Estos alimentos pueden mejorar la función digestiva y reducir el estreñimiento. Busque opciones de yogur con cultivos vivos y activos, y evite aquellos con altos niveles de azúcar añadido. Además del yogur, también puede encontrar alimentos probióticos en forma de suplementos.

Agua y líquidos:

La deshidratación puede ser un factor contribuyente para el estreñimiento. Es importante beber suficiente agua y otros líquidos saludables para mantener el sistema digestivo funcionando correctamente. El agua es especialmente importante para suavizar las heces y facilitar su paso a través del intestino. Además del agua, puede optar por té de hierbas y caldos saludables para mantenerse hidratado.

Es importante beber suficiente agua y otros líquidos saludables para mantener el sistema digestivo funcionando correctamente. - Foto: Getty Images

El té que mejora el tránsito intestinal:

De acuerdo con la web Mejor con salud, especializada en temas de salud y bienestar, existen propiedades carminativas otorgadas a esta planta, que pueden aliviar los cólicos estomacales, la indigestión, los gases, la gastritis, las náuseas, el vómito y el estreñimiento. Además, ayuda a prevenir el aumento del ácido clorhídrico, lo que produce la acidez de los jugos gástricos.

Un estudio extensivo titulado Chamomile: A herbal medicine of the past with bright future citado por esa web, que analizó todas las investigaciones existentes sobre la manzanilla hasta el año 2010. Se encontró que esta hierba medicinal podría aliviar los cólicos en recién nacidos, tendría un efecto antiulcerogénico, disiparía los gases, calmaría el estómago y relajaría los músculos que mueven los alimentos en los intestinos.

El té de manzanilla trae muchos beneficios para la salud - Foto: Universal Images Group via Getty

Por todo esto, tomar una taza de infusión de manzanilla puede combatir el estreñimiento y mejorar la digestión. Para prepararla solo se requiere calentar 1 taza de agua y, cuando rompa el hervor, añadir 2 gramos de hojas o flores de manzanilla. Luego, se debe dejar reposar 5 minutos, bien tapada y tomarla tibia después de cada comida, especialmente luego del almuerzo.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado en Semana