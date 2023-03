Estos son los mejores ejercicios para eliminar la grasa y tonificar el abdomen bajo

La grasa abdominal inferior es una de las partes más difíciles de eliminar cuando se comienza a hacer ejercicio de forma regular.

Sin embargo, no significa que sea imposible. La clave principal es tiempo y perseverancia, pues todos los cuerpos son diferentes, y con ello los procesos son individuales.

Además, es importante entender que en la alimentación está el éxito, pero no hay que obsesionarse con lo que se come. No es necesario hacer dietas restrictivas, ni cohibirse de los alimentos que gustan, ya que de vez en cuando está bien comerlos, pero lo importante es nunca perder el objetivo.

Los expertos aseguran que para ver cambios hay que hacer pequeñas modificaciones diarias en la alimentación y en el cuidado físico, como el ejercicio. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar mínimo 30 minutos de caminata moderada. Lo vital es que tenga un gasto energético.

Otra recomendación es evitar las grasas, implementar las verduras, reducir los azúcares y las bebidas alcohólicas. Para perder la grasa abdominal hay que tener un déficit calórico, que es cuando las personas consumen menos calorías que las que gastan en el día a día. Por ejemplo, si a la persona le gusta el arroz, no es necesario retirarlo del plan de alimentación, solo hay que saber en qué cantidad consumirlo para lograr un déficit calórico.

Para muchas y muchos, reducir la grasa del abdomen es casi imposible. - Foto: Getty Images

No obstante, si la persona no cuenta con tiempo para hacer ejercicio o simplemente no le gusta, tener una buena alimentación la ayudará a estar saludable, ya que el cuerpo antes de estar bien por fuera necesita estar bien por dentro, y a esto se llega con nutrientes que se obtienen de una buena alimentación, según explicó una experta en alimentación.

Al respecto, Ana de la Peña, instructora de un centro deportivo, le contó a la revista Vogue la importancia de realizar ejercicios enfocados en esta zona del abdomen para obtener buenos resultados

La revista recomienda una rutina de ejercicios que pueden incluirse en el entrenamiento para disminuir el abdomen bajo.

Se recomienda hacer dos rondas de 15 a 20 repeticiones por cada ejercicio, repitiendo esta rutina unas dos o tres veces por semana (aunque la cantidad de series y repeticiones siempre puede aumentar según se vaya mejorando la forma).

Elevación de piernas

Recostarse en el suelo.

Elevar las piernas hasta tener una posición vertical.

Bajarlas suavemente sin llegar a tocar el suelo. Deben estar estiradas lo más posible.

Subir las piernas y volver a la posición inicial.

Cruce de piernas

Recostarse en el suelo o en una colchoneta.

En lugar de subir ambas piernas, se eleva una sola. Luego se continúa con la otra. Hacerlo alternamente. Nunca deben tocar el suelo.

Abdominales - Foto: Foto: Tuasaude

Elevación de cadera

Recostarse boca arriba.

Apoyar la espalda en el suelo y elevar la cadera junto con las piernas hacia el techo.

Crunch invertido

Sentarse boca arriba.

Apoyar las manos a los lados del cuerpo.

Elevar el tronco del suelo y llevar las rodillas al pecho.

Recomendaciones al hacer abdominales - Foto: Getty Images

Alimentación saludable

Una dieta balanceada es importante para tener un abdomen plano. Si se tiene una alimentación desequilibrada, se incrementa el riesgo de subir de peso y obtener más grasa acumulada en el abdomen.

Sin embargo, Fátima Japón, dietista y nutricionista, le contó al portal web Hola! que no se puede elegir de dónde perder grasa. “Para perder grasa hace falta estar en déficit calórico”, indica la experta.

En caso de desear perder peso o grasa, lo recomendable es acudir a un doctor y a un nutricionista para recibir la asesoría profesional adecuada y mejorar la apariencia del cuerpo, saludablemente. No es recomendable seguir dietas extremas vistas en internet o en las redes sociales.