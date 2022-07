Estos son los mejores utensilios para cocinar

Foto: The Washington Post via Getty Im

No todas las ollas son ideales para preparar alimentos.

De acuerdo con el portal de salud Tua Saúde, no todos los utensilios de cocina son ideales para preparar comida ni traen beneficios para la salud.

Por esto, varias compañías innovan en sus productos, ofreciéndole al consumidor varios tipos de elementos con la mejor tecnología; sin embargo, no todos los sartenes son ideales para la salud, por lo que se recomienda usarlas de una manera adecuada.

Por ejemplo, las ollas que son elaboradas de acero inoxidable también están compuestas de cromo y níquel, que aunque es un material duradero, son ideales para cocinar porque distribuyen mejor el calor.

Ollas con teflón antiadherente

Este material es usado en la mayoría de casos para cubrir los sartenes de aluminio, explica Tua Saúde que tienen como función no dejar que se peguen los alimentos en la olla.

También describe que si el teflón se desprende, no causará mayores daños porque este no se transforma en el organismo y es expulsado cuando la persona evacua. Se recomienda que al lavar este utensilio no se usen elementos que rayen y dañen el antiadherente.

Las ollas de cobre y hierro

En el mercado también existen ollas hechas en cobre, por lo que son ideales y útiles para que la comida no se pegue.

Cabe mencionar que el portal explica que el cobre no puede tener contacto con los alimentos, para que no los contaminen. Por esto, las compañías que lo fabrican los revisten de aluminio.

En la lista se encuentra el hierro fundido que no tiene efectos contraproducentes en la salud del cuerpo y es ideal para cocinar alimentos a temperaturas elevadas.

Tua Saúde explica que en las preparaciones se puede desprender de la sartén de hierro un poco de este material, que no causa daños al organismo siendo vital para el organismo y su funcionamiento.

Recipientes hechos de porcelana y aluminio

Otro material usado es la porcelana o la cerámica, que en la mayoría de los casos se usa para servir ensaladas, porque no tiene como función calentar los alimentos y si se usan directamente en el fuego pueden romperse. Tua Saúde asegura que estos recipientes no liberan ningún tipo de químico.

Por último, las ollas hechas de aluminio son las más económicas del mercado y son conductoras de calor porque ayudan que los alimentos se preparen más rápido.

Por su parte, el portal de salud Cuerpo & Mente, indica que entre los mejores utensilios para cocinar se encuentran:

Algunos materiales de las ollas pueden perjudicar la salud del organismo. - Foto: Foto getty Images

La cerámica y el vidrio, que al ser “materiales inertes”, no se consideran tóxicos para la salud y garantizan una protección al no cambiar el sabor en la comida. Sin embargo, unas de sus desventajas es que al ser frágiles se pueden romper con mayor facilidad.

Por otro lado, los utensilios hechos de silicona pueden ser más duraderos al aguantar bajas temperaturas, por lo que son ideales para congelar alimentos.

Los utensilios de titanio tampoco liberan partículas tóxicas y distribuyen muy bien el calor. Entre las ventajas que tiene cocinar con estos elementos, es que estos no se pegan. Y las desventajas de obtener estas ollas de titanio es que no son tan económicas como otros elementos culinarios.

Aunque son utilizados en el horno, es recomendable leer las instrucciones de uso para no cometer una imprudencia.

Por último, la madera es un material que es indispensable en la cocina porque, de acuerdo con el portal citado, tiene “propiedades germicidas” que la hacen más higiénica y no alteran el sabor de ninguna comida.

Cabe aclarar que la tabla para picar es un referente de la materia, y al ser lavada adecuadamente es más saludable que las tablas de plástico.