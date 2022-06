El reto de eliminación consistía en preparar un plato basado en el salchichón; sin embargo, uno de los resultados no cumplió con las expectativas de los jueces.

“El plato no estuvo a la altura de tu cocina”: sentida eliminación en ‘MasterChef’

El programa concurso MasterChef Celebrity es una de las producciones más populares por estos días en la televisión colombiana. Varios personajes de la farándula criolla llegaron a sus cocinas para medirse con sus habilidades culinarias.

En el más reciente reto de salvación, los concursantes tuvieron que preparar recetas a partir de un ingrediente clave: el arroz. Aunque se trata de un elemento popular en la gastronomía, el desafío tenía un grado de complejidad, pues los tres ganadores en retos anteriores, Tatán Mejía, Cristina Campuzano y Corozo, eran los encargados de comenzar con la preparación del plato para que luego los demás la completaran.

El desafío tuvo como ganadora a Isabella Santodomingo; por su parte, Aída Morales, Ramiro Meneses, Estiwar G, Carlos Báez y Chicho Arias tuvieron que ir al reto de eliminación.

La misión de los participantes para garantizar su permanencia en el programa era preparar un plato basado en el salchichón. Mientras que Estiwar G y Ramiro Meneses obtuvieron una ventaja de tiempo frente a los demás, pues tenían una hora para cocinar, los otros famosos solo tuvieron 40 minutos.

La complejidad del desafío era alta. El mismo chef Jorge Rausch aseguró que se trataba de “un reto difícil de abordar porque, aunque el salchichón está terminado, se pidió hacer algo distinto con él, pero a final de cuenta haremos caso a los detallitos”.

Fueron esos pequeños detalles los que le costaron a Aída Morales su salida del programa. Ante la mirada de los jueces, el plato presentado por la actriz careció de creatividad y complejidad.

“Hoy, lamentablemente, el plato no estuvo a la altura de tu cocina, algo pasó que te enredaste de alguna manera porque fue un plato muy lejano a tu gastronomía. El nivel de complejidad del plato es lo que te saca de la competencia”, expresó Christopher Carpentier cuando evaluó la presentación de Morales.

#MasterChefCelebrity | El jurado decidió que Aída Morales es quien debe despedirse de la cocina, fue un plato muy sencillo para el reto 😯😱😥

▶ Conéctate con nuestra señal en vivo https://t.co/KVJg06lI43 | #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/zFqyo11j71 — Canal RCN (@CanalRCN) June 14, 2022

La eliminación de la actriz motivó tristeza entre los jueces y participantes, al igual que en redes sociales. No obstante, algunos internautas vieron con humor la situación y aprovecharon para burlarse del plato presentado por Aída Morales en el reto de eliminación.

“Tengo el corazón arrugado porque me encariñé mucho contigo, estoy muy triste”, agregó el chef Jorge Rausch.

“La verdad un plato muy básico. Y en este momento de la competencia no se puede perdonar”, “Buena cocinera, pero me parece justa su salida. No fue un buen plato”, “¿Qué le pasó a Aida?, ¿se cansó o se confió? Demasiado sencillo el plato, se sacó solita”, dicen algunos de los trinos publicados por los internautas.

Lo que Aida Morales estuvo a punto de presentar:#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/pWNujA0OgE — La Otra Reina (@jorge_usmadg) June 14, 2022

Los participantes de MasterChef Celebrity que lanzaron restaurante en Medellín

Sin duda alguna MasterChef Celebrity ha sido de los programas más populares en la televisión colombiana en los últimos años, por lo que sus participantes han ganado gran fama y cariño dentro de los colombianos, lo que muchas veces les ha ayudado a animarse a buscar nuevos proyectos personales después de estar en el reality de RCN.

Fue así como Frank Martínez y Mauricio ‘Chicho’ Arias, dos comediantes que pasaron por el programa de televisión, iniciaron un nuevo proyecto con el que buscan sacar provecho de todo lo aprendido en la cocina de MasterChef Celebrity, donde además los acompaña el también comediante Adrián Parra.

El restaurante se llamará Mero Bar y estará ubicado en la ciudad de Medellín, según anunciaron los tres comediantes, que además son grandes amigos con una larga relación tanto profesional como personal. La idea es que el restaurante también pueda servir como escenario para presentar shows de comedia y de música a sus asistentes.

Los tres comediantes antes de este restaurante ya tenían varios proyectos en sociedad, el más recordado fue el stand up “Monólogos Sin Propina” el cual fue muy exitoso, llenó varios teatros y tuvo su propio programa en la televisión regional antioqueña.

El restaurante fue inaugurado esta semana y contó justamente con “Monólogo Sin Propina” como uno de los shows inaugurales. Este sábado, los clientes del restaurante pudieron disfrutar de música en vivo para todos los gustos, como se comunicó a través de las redes oficiales de Mero Bar.