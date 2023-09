Evite estos errores al maquillarse: envejecen y acentúan las arrugas

El maquillaje es un paso esencial en la rutina de muchas personas, pues no solo exalta su belleza, sino que se ha convertido en una práctica milenaria que ayuda a aumentar su autoestima, así como a prepararse para eventos específicos. Del mismo modo, maquillarse permite iluminar y darle fuerza a distintas partes del rostro, como los ojos, los labios, los pómulos, las pestañas, entre otros.

Algo que es muy común entre las mujeres es que, con el paso del tiempo, el maquillaje se convierte en un aliado para ocultar algunas arrugas y signos de la edad. No obstante, hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que el mismo maquillaje puede ocasionar el efecto contrario.

La base es un producto que promete emparejar la piel y cubrir muchas imperfecciones de la misma, no obstante, el sitio de belleza, precisa que quienes tienen más de 40 años deberían optar por no usar un producto compacto sino más bien hidratante que no le dé mucho brillo a la piel, ni tampoco una sensación mate, ya que puede acentuar las líneas de expresión y las arrugas aún más. Asimismo, Hogarmania aconseja unos polvos para el rostro o una base del tono correcto según la piel. Además, tener en cuenta si es mixta, seca o grasa.