Expertos revelan la hora adecuada para desayunar, siendo un paso crucial en la prevención de la diabetes

Cuando se alcanzaron los 7.3 años de seguimientos, los investigadores descubrieron que se presentaron 963 casos de diabetes tipo 2 en los pacientes que no habituaban a comer antes de las 8:00 a.m., sino que se alimentaban después de las 9:00 a.m. De igual manera, el horario de la última comida no fue tenido en cuenta para los estudios. Cada episodio de alimentación adicional se asoció a una menor incidencia de diabetes.