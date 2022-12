Extraña bola de fuego captada en el cielo desafía creencias sobre cómo se formó el sistema solar

Según Investigadores de la Universidad de Ontario Occidental, en Canadá, una bola de fuego que cruzó los cielos de la provincia canadiense de Alberta el pasado año, originada en la Nube de Oort, en el borde del sistema solar, probablemente estaba hecha de roca y no de hielo.

Para los científicos, se trató de un meteorito que viajaba en una órbita generalmente reservada solo para cometas helados, pero que al entrar en la atmósfera se despedazó como un objeto rocoso.

En tal sentido, los autores del anterior estudio emitieron un comunicado en el que indicaron que el anterior descubrimiento desafía las creencias arraigadas en la comunidad científica sobre cómo se formó el Sistema Solar.

“Este descubrimiento respalda un modelo completamente diferente de la formación del Sistema Solar, que respalda la idea de que cantidades significativas de material rocoso coexisten con objetos helados dentro de la Nube de Oort (...) Este resultado no se explica por los modelos de formación del Sistema Solar favorecidos actualmente. Es un cambio de juego completo”, indicó Denis Vida, investigador postdoctoral en física de meteoritos.

Por su parte, Hadrien Devillepoix, investigador de la Universidad de Curtin, Australia, dijo que en “70 años de observaciones regulares de bolas de fuego, esta es una de las más peculiares jamás registradas”.

A propósito de lo anterior, otra investigación en relación con el universo descubrió un nuevo exoplaneta, es decir, un planeta que está fuera del sistema solar. El nuevo planeta fue identificado como TOI -3757b, pero los científicos le dieron el nombre de ‘Marshmallow’.

El nuevo nombre del planeta se estableció en honor a su densidad, que es la más baja de los planetas que giran alrededor de una estrella enana roja. Se estima que posee una densidad promedio similar a la de un masmelo, malvavisco o, simplemente, es ultraesponjoso. Se calcula que su masa es de, aproximadamente, 17 gramos por pie cúbico o 0,27 gramos por centímetro cúbico. Entonces, la densidad de ‘Marshmallow’ es menos de la mitad de la densidad de Saturno, el planeta con menor densidad del sistema solar.

Este planeta gigante gaseoso está ubicado en la constelación de Auriga, también conocida como ‘El cerdito’, a unos 580 años luz del planeta Tierra. Toda la investigación que llevó al descubrimiento de ‘Marshmallow’ fue publicada en The Astrophysical Journal y fue liderada por el científico Shubham Kanodia. Kanodia también se desempeña como investigador del Carnegie Institution for Science Earth and Planets Laboratory de Estados Unidos.

“Tradicionalmente, se ha pensado que los planetas gigantes alrededor de estrellas enanas rojas son difíciles de formar”, dijo Kanodia. “Las posibles observaciones futuras de la atmósfera de este planeta utilizando el nuevo telescopio espacial James Webb de la NASA podrían ayudar a arrojar luz sobre su naturaleza hinchada”, sostuvo Jessica Libby-Roberts, investigadora postdoctoral en la Universidad Estatal de Pensilvania y segunda autora del artículo.

Los datos de la investigación también revelan que el gigante gaseoso tarda tan solo 3,5 días en completar su órbita alrededor de la estrella anfitriona. Eso sería 25 veces menos que Mercurio, el planeta que está más cerca del Sol del sistema solar. Mercurio tarda 88 días en completar su proceso orbital.