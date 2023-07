Fruta para eliminar enfermedades renales, cardiovasculares y regular el tránsito intestinal

Pero esos no son los únicos beneficios, debido a la presencia de grandes cantidades de vitaminas y minerales, ayuda a enfrentar resfriados y otras afecciones parecidas.

El portal 5 al día en el mundo señaló que en 100 g de duraznos se encuentran los siguientes valores nutricionales: Energía (Kcal) 35, proteínas (g) 0,9, grasa total (g) 0,3, hidratos de carbono disponibles (g) 8,0, fibra dietética toal (g) 1,5, sodio (mg) 0,0, potasio (mg) 190,0, vitamina A 16,0, vitamina C 6,6, vitamina E (mg ET) 0,7, ácido fólico 4,0, calcio (mg) 6,0 y hierro (mg) o,3.

Otros beneficios

La presencia de vitamina C ayuda a prevenir enfermedades respiratorias. Además, favorece la cicatrización de las heridas. Igualmente, el potasio, que hace presencia en los duraznos, contribuye a eliminar las toxinas del cuerpo y contribuye a controlar la presión arterial.