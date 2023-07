Las frutas diuréticas que ayudan a regular la presión arterial y a purificar la sangre

En el caso particular de los limones, esta fruta se destaca por ser ácida; los cual genera que cuente con la propiedad de volverse alcalino cuando se metaboliza en el cuerpo. Esta peculiaridad le permite equilibrar el pH en el cuerpo y evitar la acidificación. Desde el lado de las naranjas, estas son efectivos para reducir la presión arterial y el estrés oxidativo. Al ser ricas en vitamina C, limpian la sangre y reducen el riesgo de enfermedades del corazón en 7 %.

Por último, aunque no menos importante, aparece la piña. Esta fruta es rica en vitamina C, bromelina, antioxidantes y minerales varios. La mejor versión no es el consumo de su pulpa, sino sacarle provecho para jugos, debido a que esta bebida ofrece los nutrientes respectivos para depurar la sangre.