Gases: la semilla que ayuda a eliminarlos de manera natural

El gas es el aire que entra normalmente al tracto digestivo cuando la persona traga aire y cuando las bacterias en su intestino grueso descomponen ciertos alimentos sin digerir, de acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos.

Los gases, a los que también se les denomina flatos o flatulencia, se forman normalmente en los intestinos a medida que el cuerpo digiere los alimentos y pueden hacer que la persona se sienta inflamada y causar cólicos o retorcijones en el vientre, indica la biblioteca médica MedlinePlus.

Es un aspecto para prestarle atención, pues además de generar malestar e incluso afectar la calidad de vida, las flatulencias pueden indicar que la persona está desarrollando algún tipo de infección gastrointestinal como, por ejemplo, estreñimiento, gastritis o, en casos más graves, colon irritable o celiaquía.

Los gases pueden ser causados por ciertos alimentos que se consumen, por ejemplo, aquellos difíciles de digerir como la fibra. Algunas veces, agregar más fibra a la dieta puede causar gases temporales. Sin embargo, según los expertos, el cuerpo se puede ajustar y dejar de producirlos con el paso del tiempo.

También se pueden producir flatulencias cuando se come o se bebe algo que el cuerpo no puede tolerar; por ejemplo, algunas personas tienen intolerancia a la lactosa y no pueden consumir productos lácteos.

Las semillas de cilantro son antiinflamatorias. - Foto: Getty Images

Otras causas comunes para que se generen gases, dicen los expertos, son la ingesta de antibióticos, el síndrome del intestino irritable, la incapacidad para absorber nutrientes en forma apropiada, tragar aire al comer, masticar goma de mascar, fumar y consumir bebidas carbonatadas.

Existen diversas formas de ayudar a prevenir los gases, según MedlinePlus y entre ellas están:

- Masticar muy bien los alimentos.

- No comer legumbres o repollo.

- Evitar los alimentos ricos en carbohidratos difíciles de digerir. Aquí se incluye la fructosa (azúcar de las frutas).

- Evitar la lactosa.

- No tomar refrescos carbonatados.

- Comer más despacio.

- Relajarse al comer.

- Caminar durante 10 a 15 minutos después de comer.

Adicionalmente, se puede recurrir al consumo de algunos remedios caseros. Uno de ellos son las semillas de cilantro. La infusión de semillas de este alimento se ha usado tradicionalmente como un remedio para el tratamiento de las flatulencias. Se cree que sus extractos naturales, tras ser asimilados en el intestino, frenan la producción excesiva de gases, aunque no hay investigación suficiente sobre el tema.

Las flatulencias pueden ser generadas por algunos alimentos que no se digieren bien. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Según Mejor con Salud, estas semillas son una solución efectiva contra los cólicos abdominales. Esto se debe a que posee propiedades antiespasmódicas y carminativas, confirmadas por un estudio publicado en el New York Science Journal. De este modo, su ingesta ayuda a aliviar la inflamación en el estómago y de paso contribuye para controlar el dolor y la sensación de pesadez, así como las flatulencias.

Otra alternativa casera para eliminar este malestar es el consumo de hinojo, una planta con propiedades carminativas debido a su riqueza en diferentes aceites esenciales. Esta acción carminativa ayuda tanto a expulsar los gases del organismo como a prevenir su aparición. Además, al eliminar la acumulación de gases, también previene otros síntomas relacionados como hinchazón abdominal y pesadez en el estómago.

El consumo de hinojo también puede ayudar con otras molestias en el abdomen, como la sensación de nervios y opresión que a veces se acumulan en la zona superior del estómago.

Esta hierba, especialmente sus semillas, también funciona como tónico estomacal, ya que su riqueza en aceite etéreo (anetol) le otorga propiedades digestivas. Gracias a ellas, el hinojo ayuda a aliviar algunas afecciones como los cólicos abdominales, mejora el proceso digestivo y reduce la falta de apetito. Gracias a su riqueza en flavonoides, estas semillas cuentan con propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir los dolores estomacales.

Si bien se trata de remedios caseros y naturales, cuando este malestar se presenta, lo mejor es consultar con el médico con el fin de seguir un tratamiento que permita hacerle frente a la afección y de esta forma evitar mayores complicaciones de salud.