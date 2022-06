Glucosa alta: cinco plantas que ayudan a regular los niveles naturalmente

Cuando en el organismo no se producen las cantidades suficientes de insulina, o hay una resistencia a la misma, aumenta el azúcar en la sangre.

En concreto, ocurre cuando el cuerpo ya no puede mantener un nivel normal de azúcar en sangre, ya sea porque el páncreas no produce suficiente insulina o porque las células del cuerpo se han vuelto tan resistentes a la insulina que el páncreas no puede mantener el ritmo, y la glucosa se empieza a acumular en el torrente sanguíneo en lugar de ser trasladada a las células, según el portal especializado Diabetes Self Managament.

Si bien el páncreas es el órgano que se encarga de segregar esta hormona, aunque lo hace naturalmente, en algunos casos requiere de apoyo externo para contrarrestar algunas dificultades. Esto puede producirse debido a malos hábitos, a cuestiones genéticas, al sobrepeso, tener una mala alimentación o no realizar ningún tipo de ejercicio, según el portal Mejor con Salud.

Por fortuna, existen algunas infusiones naturales como el té de canela, moringa, salvia o pata de vaca que son excelentes para ayudar a controlar la diabetes, debido a que poseen propiedades hipoglucemiantes que permiten regular el azúcar en la sangre, según el portal especializado en salud Tua Saudé.

De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, al usar estas plantas también como condimento en los alimentos se puede controlar el azúcar en la sangre.

Té de canela

La canela ayuda al organismo a utilizar el azúcar, haciendo que disminuya su cantidad en la sangre, y así controlar la resistencia a la insulina y la glucosa en la diabetes.

También es posible aprovechar las propiedades de la canela colocándola en el café como sustituto del azúcar, ya que le da un toque dulzón, e inclusive colocando un palito en un termo con agua y bebiéndola durante el día.

Modo de preparación: para preparar el té de canela se deben colocar tres palos de canela en una olla con un litro de agua, llevar a fuego medio hasta que hierva durante cinco minutos. A continuación, apagar y tapar la olla hasta que esté tibio, se puede beber este té varias veces al día.

Diente de león

El diente de león, científicamente denominado Taraxacum officinale , es otra planta que posiblemente tenga un fuerte efecto sobre la diabetes, ya que tanto sus hojas como sus raíces son capaces de regular los niveles de azúcar en la sangre.

De hecho, la raíz del diente de león posee una sustancia conocida como inulina, la cual puede aumentar la producción de insulina debido a que es un tipo de azúcar que no es metabolizado; por ende, no genera el aumento del nivel de azúcar en la sangre.

Modo de preparación: colocar el agua y una cucharada de raíces de dientes de león en una olla y llevar a ebullición, dejar hervir durante cinco minutos. Luego, retirar del fuego y dejar reposar cinco minutos. Por último, colar y beber cuando esté tibio. Este té puede beberse hasta tres veces al día.

Té de moringa

Té de pata de vaca

La pata de vaca, pezuña de vaca o pezuña de buey es una planta medicinal que posee una proteína que actúa de forma semejante a la hormona insulina en el organismo.

Esta propiedad está comprobada en animales y es de amplio conocimiento popular, pero carece de comprobación científica en humanos, motivo por el cual debe tomarse bajo la orientación del médico.

Modo de preparación: añadir dos hojas de pata de vaca en una olla y agregar una taza de agua, mantener a fuego lento hasta hervir durante cinco minutos. Dejar reposar, colar y beber todavía caliente dos veces al día.

