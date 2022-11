Guayaba: estos son los efectos secundarios que tendría su consumo

Esta fruta tiene un efecto antioxidante, ya que es rica en vitamina C.

De acuerdo con el portal de salud, Tua Saúde, el consumo de guayaba tiene múltiples beneficios como: fortalecer el sistema inmune, colaborar en la pérdida de peso y mejorar el funcionamiento del sistema digestivo, entre otros.

Es un alimento rico en vitamina A, B y C, caracterizándose por tener propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, analgésicas, y hasta astringentes, indica el sitio web mencionado.

Beneficios tras la ingesta de guayaba

Muchas pueden ser las ventajas de consumir guayaba, sin embargo, este alimento tiene contraindicaciones que al ser favorable para una persona, tal vez, para la otra no lo sea, por lo que se aconseja prestar atención tras su ingesta o consultar con un nutricionista antes de incluirla en una dieta.

Combatir la diarrea

La National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases explica que la diarrea es la evacuación de las heces acuosas, es decir, líquidas, que en algunos casos puede ser aguda o crónica. Cuando esta se complica puede provocar deshidratación y malabsorción, por ejemplo. Los principales síntomas que se destacan son cólicos, náuseas, dolor abdominal, fiebre, escalofríos, mareos y sangrado.

El estudio titulado: “El extracto de hoja de Psidium guajava previene la colonización intestinal de Citrobacter rodentium en el modelo de ratón”, publicado por la National Library of Medicine en el 2015, asegura que el extracto de las hojas de guayaba son usadas “como antidiarreico en todo el mundo”.

Foto referencia sobre la diarrea. - Foto: Foto: Getty images.

Reducir el colesterol LDL

La Clínica Mayo explica que el colesterol alto “es una sustancia cerosa que se encuentra en la sangre. El cuerpo necesita colesterol para formar células sanas”; sin embargo, cuando está en altos niveles, incrementa el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca.

La Fundación del Corazón señala que una dieta balanceada sin grasas saturadas ayuda a prevenir la hipercolesterolemia. Asimismo, indica que las actividades físicas colaboran en su prevención.

Si bien la institución explica que para identificar si se tiene o no colesterol alto se deben realizar exámenes de sangre, también recomienda que de los 9 a 11 años de edad se debe hacer el primer examen de sangre para verificar o comprobar un alto nivel de colesterol, señala, citando el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI).

Por lo tanto, Tua Saúde puntualiza que la guayaba es rica en pectina y antioxidantes, teniendo la capacidad de reducir el colesterol LDL.

Foto referencia sobre colesterol. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Reduce las posibilidades del desarrollo de anemia

La institución americana puntualiza que “es una afección en la cual careces de suficientes glóbulos rojos sanos para transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo”.

Asimismo, señala que este tipo de enfermedad tiene variaciones y cada una tiene una causa como: la anemia aplásica, la anemia de células falciformes, la anemia por deficiencia de hierro o vitaminas junto a la Talasemia, que son los diferentes tipos de esta afección que se conocen.

Los síntomas que aparecen tras el desarrollo de anemia son: debilidad, piel amarillenta, dificultad para respirar, mareos, fatiga, dolor en el pecho, dolores de cabeza, entre otros.

Es entonces que al contener esta fruta vitamina C, ayuda a reducir las probabilidades de desarrollar anemia gracias a su efecto absorbente al hierro.

Efectos secundarios de consumir guayaba

Como se mencionó anteriormente, el consumo de guayaba puede tener efectos contrarios a los que se espera, como por ejemplo provocar estreñimiento, siendo paradójico porque sus propiedades combaten el estreñimiento.

Además, quienes padecen de colon irritable deberían consultar de antemano con un profesional de la salud antes de incluirla en un plan de alimentación. Mundo Deportivo menciona que las mujeres en estado de embarazo también se pueden ver afectadas tras su ingesta.