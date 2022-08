Hierbas que ayudan a eliminar la acidez estomacal

De acuerdo con la Clínica Mayo, la acidez estomacal -conocida como ardor- es un dolor que “quema” que puede aparecer en distintos horarios, como por ejemplo, en la noche, o después de una comida.

La entidad de investigación puntualiza que no es una señal por la que haya que preocuparse, ya que es más común de lo que parece. Sin embargo, no se debe desestimar y lo sugerible es consultar con un médico para un adecuado tratamiento.

Los principales síntomas de este ardor son: acidez en la boca o dolor intenso al reclinarse. Entre sus causas se encuentra el no funcionamiento del esfínter esofágico que al no funcionar “el ácido estomacal puede volver a subir al esófago (reflujo ácido) y causar acidez estomacal”, asegura la entidad.

¿Cuáles alimentos provocan más acidez?

La lista de productos que pueden provocar acidez es amplia, tales como los cítricos, o las comidas picantes. Además del chocolate o la cebolla.

Los alimentos que tienen un alto contenido en grasas que nos son saludables, no favorecen la salud del organismo, por lo que se recomienda reemplazarlas por otras, como el aguacate, o tal vez, el maní, siempre y cuando este no ocasione reacciones alérgicas.

Plantas que contrarrestan la acidez estomacal

De acuerdo con el portal de salud, Cuerpomente, en uno de sus artículos, escrito por Jordi Cebrián, puntualiza que aunque la ingesta de algunos alimentos lo puede provocar, otros logran aliviar sus síntomas, como el melón, el banano o la papaya.

No obstante, algunas plantas pueden ayudar a esta afección, entre ellas, el aloe vera, que gracias a sus propiedades calma los malestares que produce la acidez estomacal, así como lo hace con la inflamación de la piel tras una quemadura.

Cabe destacar que, Barbadensis miller es el tipo de sábila recomendada para ser utilizada en el tratamiento de ciertas afecciones, ya que otras clases pueden ser perjudiciales para la salud. Asimismo, no es recomendable para las mujeres que están en etapa de embarazo.

La sábila también es usada para regenerar la piel del rostro. - Foto: Getty Images

Entre tanto, la sábila es medicinal y usada en la estética, puesto que tiene efectos que ayudan a renovar la piel y las células que están deterioradas, puntualiza Tua Saúde, con la revisión clínica del enfermero Manuel Reis.

Regaliz

El portal de salud mencionado señala que esta planta es medicinal al igual que el aloe vera, sirve para desinflamar y contrarrestar enfermedades estomacales. Pero su consumo excesivo trae contradicciones sobre la salud, dañando el sistema urinario, exactamente los riñones, gracias a los efectos del ácido glicirricínico que contiene.

Entre sus beneficios se encuentra la regulación del azúcar en la sangre, evitando el desarrollo de una hiperglucemia que es asociada con las personas diagnosticadas con diabetes, que se entiende como la no producción de insulina del páncreas y/o la resistencia de las células a ella.

Sus ventajas se extienden hasta llegar a fortalecer el sistema inmune participando en la producción de macrófagos y linfocitos.

De igual manera, se recomienda que antes de su uso, se consulte con un profesional de la salud para evitar posibles complicaciones.

¿Qué es reflujo gastroesofágico?

Aunque tal y como se indicó anteriormente, muchas personas pueden sufrir de acidez estomacal, sin embargo, en el peor de los escenarios, puede desarrollarse el reflujo gastroesofágico, una enfermedad que impacta el esófago y “ocasionar cambios precancerosos en este (esófago de Barrett)”, asegura la entidad de investigación americana.

Reflujo gastroesofágico (GERD), acidez estomacal, dolor de estómago, úlceras gástricas, sistema digestivo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases precisa que una persona puede cambiar su calidad de vida, luego de que modifique sus hábitos alimenticios o siga las instrucciones dadas por un profesional de la salud tras la prescripción de medicamentos.