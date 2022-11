Horóscopo de Mhoni Vidente: predicciones del 7 al 11 de noviembre

Empezó la segunda semana del décimo mes del año y junto a ella los astros han sido testigos de cada uno de los movimientos que el Universo llevó a cabo para que cada signo zodiacal pueda obtener una predicción a partir de la lectura astrológica.

La astrología se ha encargado de realizar lecturas mediante el horóscopo para que las personas puedan leer sus predicciones en salud, dinero, amor o trabajo. En efecto, el nombre de Mhoni Vidente resuena por la manera en la que da a conocer sus místicos secretos para cada signo zodiacal.

Para esta oportunidad, la astróloga cubana puso en práctica su don y estableció la lectura del horóscopo del lunes 7 de noviembre hasta el próximo viernes 11 del mismo mes.

Aries

Dinero extra podría llegar esta semana derivado de una deuda que alguien tenía. Hay que alejar miedos e inseguridades y arriesgarse a nuevos emprendimientos.

En el amor, podría llegar la oportunidad de entablar una relación estable. Sin embargo, es importante cuidar las palabras que se usan y tener determinación.

Tauro

Hay que mantenerse concentrado porque los nervios podrían jugar una mala pasada. Es mejor tener calma y avanzar lentamente hacia las metas.

Llegará una semana llena de trabajo, sin embargo, es importante no caer en el estrés. En las finanzas, hay que realizar los pagos oportunos y no comprar aquello que no se necesita.

Géminis

Una celebración familiar está a la vuelta de la esquina, lo mejor es ir apara pasar un buen rato. También, es una semana perfecta para alejar las amistades y amores tóxicos.

No hay que descuidar la salud, las consecuencias podrían tener repercusiones. Además, aunque será una semana de mucha carga laboral, no hay que dejar que afecte el estado del cuerpo.

Cáncer

Hay que tener cuidado con las finanzas. No hay que derrochar y tampoco se deben descuidar las tarjetas de crédito para evitar problemas como la clonación.

En el amor, uno nuevo podría llegar y para quienes estén en pareja, un viaje juntos está cerca. La educación también será fundamental, no hay que abandonar los proyectos universitarios.

Leo

Ante la presencia de algunas dolencias físicas, se debe acudir al médico para resolver el problema. También, hay que procurar no gastar los ahorros de emergencia cuando no es necesario.

Cuando se está en pareja no hay que prometer lo que no se puede cumplir para evitar roces. Un viaje podría estar cerca.

Virgo

Un amor del pasado podría estar por llegar. Sin embargo, es posible que aparezca para pedir ayudas económicas. Lo mejor será negarse para no complicar la situación.

Quienes posean coche deben llevarlo a reparación y hay que cuidarse de problemas de salud sobre todo cuando es de garganta o migraña.

Libra

Es momento de conquistar y encontrar la pareja que se desee. La inteligencia y el ánimo ayudarán a mantener una persona especial al lado.

Durante la semana, los Libra deben intentar sanar la economía y no discutir con sus compañeros de trabajo para alejarse de problemas innecesarios.

Escorpio

Hay que cuidarse de los chismes del pasado, sobre todo, cuando vienen de una expareja con un corazón roto. Este rumor podría afectar la imagen de los Escorpio en los negocios.

Una celebración con amigos y familia está cerca. También, hay que procurar no mostrar las ganancias de dinero frente a los demás para evitar rencores.

Sagitario

Es momento de dejar de lado aquellas cosas que no pudieron ser y concentrarse en el futuro. Los celos también pueden ser un mal consejero esta semana.

Durante la semana vendrán las ganas de independizarse y de radicarse en otro país. Un dinero extra llegará, el cual, es mejor ahorrarlo.

Capricornio

La escuela, la universidad o el trabajo podrían generar mucho estrés. Hay que intentar relajarse para evitar problemas de salud.

Un amor del pasado podría llegar para intentar volver, sin embargo, lo mejor es dejar ese capítulo cerrado y avanzar a nuevos amores.

Acuario

Los Acuario deben aprende de sus problemas y dejarlos a un lado para no entrar en depresión. La capacidad de reinventarse es una cualidad de los regidos bajo este signo.

Una junta de trabajo podría llegar de sorpresa. El tema a tratar podría ser un cambio de puesto para algunos de los compañeros laborales.

Piscis

No hay que presionar a la pareja. En el amor las cosas deben fluir sin necesidad de forzarlas. Además, es tiempo de formalizar la relación.

Tampoco hay que pensar que todo el que se acerca pretende hacer daño. Hay que relajarse y no tomarse todo personal.