Horóscopo y predicciones de Mhoni Vidente para este martes 16 de mayo

La temporada de Mercurio retrógrado ya no va más en el horóscopo.

De acuerdo con Mhoni Vidente, reconocida astróloga cubana, este día será ideal para sanar y perdonar. En ese sentido, los signos del zodiaco vivirán nuevas experiencias cargadas de energías diversas, las cuales influirán en el comportamiento de este martes 16 de mayo.

A continuación, la más reciente lectura de los astros:

Aries

Se presentarán conflictos que podrán ser evitados si Aries aprende a manejar el carácter que lo identifica, según Mhoni Vidente. De igual manera, este zodiaco necesitará tomar un descanso y dedicarse a sí mismo, pues sentirá la presión del entorno en todos los ámbitos; de hecho, podrá considerar empezar a meditar.

Tauro

Deberá preocuparse por el estado de salud, pues será lo que le permitirá alcanzar el bienestar que desea. La lectura del horóscopo consigna que Tauro será más responsable con los sentimientos, así que se sincerará por completo con una persona que se encuentra conociendo.

Géminis

Durante el trascurso de este martes, Géminis reflexionará en torno a lo que ha conseguido y espera hacer realidad. Para ello, la pitonisa dice que este signo considerará cambiar hábitos financieros, mientras buscará nuevas oportunidades de trabajo.

En adición, será importante que vea los obstáculos con optimismo.

Los movimientos de los astros suelen estar relacionados con el horóscopo. Getty Images. - Foto: Getty Images/Fotosearch RF

Cáncer

Teniendo en cuenta las palabras de la astróloga cubana, Cáncer se levantará de las cenizas y eso le permitirá comenzar una nueva etapa llena de gozo y espiritualidad. Asimismo, no tendrá nada que perder si se enamora y recibirá el consejo de una persona muy importante.

Leo

La conocedora del tema astral dice que este signo de fuego deberá dejar el ego para aprender a trabajar en equipo, pues puede pasar que quiera ser siempre el líder. Por otro lado, Leo recibirá buenas noticias en el área laboral o académica.

En asuntos de la salud, Mhoni le recomienda abrigarse para evitar resfriados.

Virgo

En las primeras horas, Virgo organizará todo su espacio de trabajo y, con ello, llamará las buenas energías y sentirá bienestar. De acuerdo con la vidente, este zodiaco compartirá con amigos cercanos, aunque en los asuntos del amor necesitará poner límites si tiene una relación complicada.

Uno de los temas que más suele abordar la lectura astrológica es el trabajo. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Libra

Deberá no prestarle atención a las críticas o malos comentarios que, en varias ocasiones, no son bien recibidos por Libra. Para Mhoni Vidente, dichas palabras son sinónimo de envidia, así que lo mejor será no caer en el juego y alejarse de los engaños.

Sumado a lo anterior, se enfocará en cumplir metas, luego los demás no tendrán más remedio que callarse por los triunfos de Libra.

Escorpio

Será necesario que Escorpio no deje para el futuro lo que puede hacer hoy con la pareja o una persona que se encuentra enamorándolo. Los astros señalan que este signo tendrá que volver a conectar consigo mismo, puesto que a veces parece una máquina que se deja atrapar por la monotonía, en especial en el área laboral.

Sagitario

Tomará una decisión que marcará un antes y un después en el ámbito del trabajo. El horóscopo consigna que Sagitario explotará su talento por montones y eso generará envidias o rencores, de modo que deberá activar la fortaleza para que no se entrometan las malas energías.

Las predicciones del horóscopo no siempre se materializan en la realidad y son guías para aquellos creyentes de la astrología. - Foto: Getty Images

Capricornio

Será importante que deje de pensar tanto en el trabajo y el dinero, pues, de lo contrario, Capricornio perderá a una persona especial. En la misma línea, se propondrá tener mejores planes con amigos y, su vez, incrementará las relaciones sociales.

Acuario

Con el pasar de las horas de este martes y el resto de la semana, Acuario tendrá una transformación total a nivel personal, emocional y espiritual, según Mhoni Vidente.

En ese orden de ideas, este zodiaco mejorará sentimentalmente, mientras se le abrirán nuevas puertas profesionales. Además, recibirá una propuesta que representará un cambio total.

Piscis

Pese a que en la mente y el corazón de Piscis habitará la desconfianza por malas experiencias en el amor, la pitonisa dice que esas heridas cerrarán gracias a una persona que es luz en la vida de este signo, ya sea un familiar, amigo o pareja.

Para finalizar, Piscis empezará a ver la vida con otros ojos, ya que optará por ser más optimista ante las adversidades.