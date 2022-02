Juanetes: cinco remedios caseros para aliviar el dolor

Los juanetes son una deformación producida en el dedo gordo del pie. Aunque su origen es bastante común, en la mayoría de los casos no se le da la importancia que requiere hasta que se encuentra en estado avanzado y comienza a generar molestias.

Esta afección sucede cuando algunos de los huesos de la parte frontal del pie se salen de su lugar, lo que provoca que la punta del dedo gordo del pie apunte hacia los dedos más pequeños y obligue a que la articulación en la base del dedo gordo sobresalga.

De acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, los signos y síntomas de un juanete son los siguientes:

Un abultamiento en la parte exterior de la base del dedo gordo del pie.

Hinchazón, enrojecimiento o dolor alrededor de la articulación del dedo gordo del pie.

Callos o callosidades: a menudo se forman donde el primer y segundo dedo del pie se rozan entre sí.

Dolor continuo o dolor que aparece y desaparece.

Movimiento limitado del dedo gordo del pie.

Esta anomalía se puede dar por factores hereditarios, aunque también pueden aparecer por reumatismos inflamatorios o por otras enfermedades del pie, como el pie plano.

Sin embargo, la aparición de los juanetes también está asociada al uso de un calzado inadecuado. Por ejemplo, puede provocarlos llevar a menudo zapatos de tacón alto o demasiado estrechos o ajustados en la punta, ya que los huesos y los músculos del pie soportan una mayor tensión al caminar y el costado del zapato empuja y tuerce el dedo gordo sobre el de al lado, según indica un artículo del sitio especializado Cinfasalud.

A medida que pasa el tiempo, y como consecuencia también de la edad del paciente, es normal ver cómo su evolución es notoria, causando dolor y en algunos casos más extremos, la necesidad de corregirlo mediante intervención quirúrgica.

Así mismo, ante la presencia de un dolor o molestia a causa de los juanetes conviene consultar a un especialista de la salud y, como medida alternativa –que no sustituye la atención del médico–, se puede probar con algunos remedios naturales que alivien el dolor.

En ese sentido, la revista digital de nutrición y bienestar unComo del portal Mundodeportivo, reseña algunos remedios caseros, descritos a continuación:

1. Sales de Epsom: para emplearlas, en un recipiente con agua tibia se añaden unas cucharadas de este tipo de sales y se ponen los pies en remojo durante 20 minutos. Esto ayudará a aliviar el dolor producido por los juanetes.

2. Ruda: es una planta con grandes beneficios para quienes padecen enfermedades como la artritis o la artrosis. En este caso, se pueden calmar las dolencias de los juanetes sumergiendo los pies en una infusión de ruda por 15 minutos.

3. Aceite de lavanda: suele ser uno de los remedios más populares para este padecimiento. Para usarlo, se debe masajear el área afectada, sus características antiinflamatorias actuarán como un relajante, aminorando el dolor.

4. Aplicar calor: cuando las molestias son muy intensas se recomienda colocar una almohadilla eléctrica o compresas de agua caliente sobre el juanete durante 20 minutos.

5. Aplicar frío: “aunque este remedio casero no es recomendable para pacientes con problemas de circulación en los pies o con diabetes”, para quienes no padecen estas afecciones, pueden utilizar bolsas de hielo que bajan la inflamación. Es importante que el hielo no tenga contacto directo con la piel.