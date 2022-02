Jugo de papaya con sábila: así se puede consumir para perder peso rápido

Antes de iniciar este proceso se debe consultar con un médico si es necesario perder kilos y cuántos serían. Muchas personas quieren obtener resultados rápidamente, pero no es posible o conveniente para su salud.

Según indican los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC), “la evidencia demuestra que las personas que bajan de peso en forma gradual y constante (entre 1 y 2 libras por semana) logran mejores resultados”. Para obtenerlos, al momento de subir a la báscula, es fundamental tener buenos hábitos alimenticios y contar con un plan de entrenamiento físico enfocado en este objetivo.

“Bajar de peso en forma saludable no se trata solamente de seguir una dieta o programa. Se trata de un estilo de vida que incluye una alimentación saludable y actividad física regular”, señalan los CDC.

Adicionalmente, existen algunas ayudas extras que funcionan como un complemento, no como productos milagrosos, para bajar de peso. Las bebidas son unas de estas opciones. El portal Gastrolab destaca los beneficios de un jugo de papaya y sábila para perder kilos. “Este jugo es efectivo para desintoxicar el organismo y limpiar el colon por las propiedades naturales de la papaya y el aloe vera. Por una parte, esta fruta es rica en fibra, más que algunos granos, por lo que contribuye a disminuir el colesterol malo (LDL) y el azúcar de la sangre, además de bajar de peso y disminuir la inflamación”, detalla el sitio web.

Ingredientes

1 taza de papaya (cortada en cubos).

1 cucharada de aloe vera.

1 cucharada de semillas de linaza.

1 limón.

1/2 vaso de agua.

Preparación

Llevar a la licuadora los trozos de papaya junto con los demás ingredientes. Procesar durante varios minutos para un resultado homogéneo. Servir y consumir. Esta bebida se debe ingerir en la mañana en ayunas, mínimo cuatro veces a la semanas. Se recomienda esperar 20 minutos antes de desayunar.

Ejercicio físico

El peso es uno de los elementos que más se debe tener en cuenta para llevar una vida saludable y evitar el riesgo de padecer diferentes enfermedades. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “la mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal”.

Para bajar de peso es necesario que el número de calorías que se queman sea mayor que el número de calorías que se adquieren en alimentos y bebidas, así lo explica Medline Plus, el servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Hacer ejercicio es una de las formas más eficaces y saludables para perder kilos. Es fundamental contar un instructor o experto, que brinde la asesoría y el seguimiento necesario para cumplir el objetivo. Así mismo, visitar a un médico también es una clave importante para verificar que la pérdida de peso no ponga en riesgo la salud.

Realizar actividad física no solo debe ser una forma para perder peso, sino un elemento para mejorar la salud y evitar enfermedades. En el mundo, las personas no son conscientes de lo que representa el ejercicio, pues “1.400 millones de adultos, es decir, más de una cuarta parte de la población del mundo ni siquiera alcanza un nivel suficiente de actividad física. Las cifras muestran que una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres no realiza el ejercicio mínimo necesario para mantener un buen estado de salud”, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud.