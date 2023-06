La bebida cotidiana que previene enfermedades y reduce el riesgo de muerte

Diariamente las personas consumen bebidas y no saben el beneficio que tiene como, por ejemplo, consumir café es ideal para prevenir enfermedades y reducir el riesgo de muerte.

De hecho, el CEO de Actiage, Marcelo Lewin, le dijo a 20 Minutos que “ya sea con y sin cafeína, entre dos y tres tazas al día, el café que aporta nutrientes esenciales necesarios para el organismo como el magnesio, el potasio, vitaminas del complejo B, antioxidantes, etc”.

El café tiene buenas cantidades de cafeína, un compuesto que estimula el sistema nervioso central. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Asimismo, el medio citó un estudio de la Association of coffee drinking with all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis en el que se dice que “ el consumo de café de ligero a moderado se asociacon un riesgo reducido de muerte por todas las causas, particularmente en mujeres”.

Sobre la misma línea, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar, Tua Saúde, señaló que algunos beneficios del café son:

1. Mejora la memoria y concentración: “Por ser rico en cafeína, un compuesto estimulante del sistema nervioso central, el café ayuda a mejorar la memoria y el estado de alerta, además de aumentar la capacidad de concentración y disminuir el sueño”.

La tolerancia a los efectos de la cafeína es muy común. - Foto: Getty Images

2. Prevenir la depresión: “Los polifenoles presentes en buenas cantidades en el café combaten los radicales libres y disminuyen la inflamación en las células del sistema nervioso central, lo que contribuye a reducir la ansiedad y mejorar el humor, previniendo cuadros de depresión”.

3. Prevenir el cáncer: “El café contiene cafeína, ácido clorogénico, ácido cafeico y kahweol, antioxidantes que protegen a las células contra los daños producidos por los radicales libres, impidiendo el desarrollo de algunos tipos de cáncer”.

4. Prevenir y mejorar el dolor de cabeza: “El café ayuda a disminuir y a prevenir el dolor de cabeza, debido a que produce vasoconstricción de las arterias del cerebro, evitando que surja el dolor. Algunos estudios indican que la dosis terapéutica en estos casos debe ser de por lo menos 100 mg al día”.

5. Prevenir la diabetes: “El café es rico en antioxidantes, los cuales protegen las células del páncreas y mejoran la función de la hormona insulina, regulando los niveles de glucosa en la sangre y previniendo la diabetes”.

6. Prevenir la enfermedad de Parkinson: “La cafeína, un compuesto presente en altas cantidades en el café, protege las células del sistema nervioso central y estimula la liberación de dopamina, un neurotransmisor que, en bajas concentraciones, aumenta el riesgo de desarrollo de la enfermedad de Parkinson”.

Ahora bien, en términos de pureza la recomendación es consumir café en granos o molido, dado que, a diferencia del café instantáneo, este no ha sido sometido a ningún proceso industrial que altere sus componentes aromáticos y nutricionales. Además, tampoco lo mezclan con otro tipo de café de menor calidad con el objetivo de generar más demanda debido a su precio.

Adicional, el portal portugués puntualizó que “la ingesta recomendada para adultos es de 400 mg de cafeína al día, lo que equivale aproximadamente a cuatro tazas de 150 ml de café colado”.

No obstante, el portal de salud del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) aseguró que los expertos recomiendan que algunas personas eviten la cafeína, como aquellas personas con problemas intestinales como reflujo ácido, personas que tienen problemas para dormir y personas con problemas cardíacos.

Los expertos recomiendan tomar en promedio de tres a cuatro tazas de café al día. - Foto: Getty Images

De todos modos, antes de consumir algún alimento de la dieta diaria, lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique que es lo más adecuado para cada persona, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.