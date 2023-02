La bebida ‘milagrosa’ que ayuda a adelgazar y perder grasa en poco tiempo

Además de procurar manejar una alimentación saludable, beber agua regularmente también representa un hábito que puede contribuir a gozar de una salud, mantener un peso adecuado.

Según expertos, el agua debe ser considerada como una fuente de alimento altamente funcional que brinda varios nutrientes necesarios para optimizar el funcionamiento de organismo. De hecho, el agua es uno de los principales componentes que hacen parte del cuerpo humano, puesto que representa aproximadamente del 50 al 70 % del peso corporal de una persona y por ello es el organismo depende del agua para vivir.

En el marco de esta tesis, algunos especialistas en nutrición han manifestado que el consumo de agua mineral carbónica (agua con gas) cuenta con propiedades para eliminar el colesterol y sin generar efectos negativos en la presión arterial. Puesto que el bicarbonato sódico y gas carbónico tienen la propiedad de reducir la concentración de grasas (lípidos) que circulan en la sangre, momentos posteriores a la digestión.

De manera que el adoptar el hábito de consumir agua con gas con regularidad, puede contribuir a disminuir la presencia de triglicéridos en un par de meses. Por lo tanto, el sustituir las bebidas elevadas en calorías por agua mineral carbónica puede ayudar para reducir los riesgos de obesidad.

No obstante, expertos señalan que no debe ser una regla el consumir siempre agua con gas, pero si aclaran que las personas sí deben incorporar en su día a día la costumbre de beber agua natural de forma frecuente.

¿Qué beneficios ofrece el beber agua natural?

Ayuda a que la sangre transporte oxígeno y esto permite que las células y órganos cuenten con la energía que necesitan para funcionar adecuadamente.

Permite mantener lubricadas las articulaciones y músculos.

Ayuda a mejorar el movimiento intestinal.

Eleva la elasticidad de la piel, ayudando a que luzca mejor.

Regula la temperatura del cuerpo, especialmente cuando se hace ejercicio.

Contribuye a prevenir enfermedades del corazón.

Permite que el cerebro funcione de forma más eficiente.

Impide la formación de piedras (cálculos) en los riñones.

Acelera el metabolismo y reduce el apetito.

¿Cuánta agua se debe beber al día?

Es importante establecer que cada persona requiere beber cierta cantidad de agua al día, pero dicha medida estará condicionada por varios factores como la actividad física que se realiza y otros factores.

Debido a que el cuerpo humano pierde agua constantemente a través de la transpiración, orina, deposiciones y respiración, el organismo humano requiere continuo suministro de ese líquido.

De acuerdo con lo establecido por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los EE. UU. un hombre debería consumir al rededor de 3,7 litros de agua al día, mientras que las mujeres deberían tomar cerca de 2,7 litros.

Sin embargo, dicha medida se estableció contemplando el consumo de agua, otro tipo de bebidas y alimentos sólidos, puesto que cerca del 20 % los líquidos que recibe el organismo provienen de los alimentos.

De manera que el beber al rededor de ocho vasos de agua al día puede ser un mecanismo para lograr garantizar la hidratación adecuada para el cuerpo. No obstante, este no es el único método para mantener un nivel adecuado de agua en el organismo.

Vale la pena reiterar que los alimentos que se consumen a diario también brindan un aporte significativo a la hidratación del cuerpo, por ello puede ser adecuado incluir en la dieta frutas y verduras, como la sandía o la espinaca, para así recibir un elevado aporte de nutrientes y agua.

¿Cómo saber si está bebiendo la suficiente agua?

Rara vez se siente la sensación de sed.

La orina suele ser incolora o de color amarillo claro.

Es clave resaltar que el bajo consumo de agua puede generar una deshidratación, trastorno que puede afectar el correcto funcionamiento de varios organismos.