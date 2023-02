Un batido con arándanos puede ayudar a la salud cardiovascular: así se prepara

Los arándanos son frutas que se han distinguido por ser ricas en agua y fibra, que al ser incluidas en un plan de nutrición, pueden ser beneficiosas para el cuerpo gracias a sus propiedades.

De antemano, se aclara que este alimento por sí solo no hace milagros, sin embargo, si es incluido en una dieta balanceada, muchas son las ventajas que se puede brindar.

La nutricionista Tatiana Zanin, en un artículo de Tua Saúde, señala que los arándanos son alimentos con un índice calórico bajo, por lo que suelen ser incluidos en dietas para perder de peso, ya que al tener un porcentaje alto de agua y fibra, no solo provocan un efecto llenura, sino que sus compuestos antioxidantes tienen un efecto sobre la sensibilización de la insulina reduciendo el cúmulo de grasa, contrarrestando el sobrepeso.

Ayuda en el bienestar de la microbiota intestinal

El sitio web mencionado asegura que los arándanos están compuestos de antocianinas, por lo que se les considerara un prebiótico ayudando en el bienestar y crecimiento de las bacterias del intestino.

Cabe recordar que, la microbiota intestinal es un conjunto de pequeños organismos que habitan en el tubo digestivo, que hace parte de la buena nutrición del cuerpo y de su crecimiento, explica un artículo publicado por la Revista de Gastroenterología de México, llamado ‘Microbiota Intestinal en la salud y la enfermedad’, por Icaza Chávez.

La microbiota cumple funciones clave como proteger el cuerpo de infecciones y bacterias. - Foto: Getty Images

Cuando la microbiota tiene alteraciones, esta se relaciona con la obesidad y el asma, asegura el texto. “En 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos”, dice la Organización Mundial para la Salud (OMS).

Combatir infecciones urinarias

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) precisan que las infecciones urinarias (IU) inician con la interacción de bacterias que entran a los uréteres e infectan las vías del sistema urinario, siendo la cistitis la más común. Por lo tanto, los arándanos al tener propiedades antibacterianas las combaten.

Es importante mencionar que las mujeres son más propensas a infectarse porque su uretra “es más corta y está más cerca del recto. Esto facilita la entrada de bacterias a las vías urinarias”, precisan.

No existe evidencia específica que ratifique la eficacia de los arándanos en las infecciones urinarias. - Foto: Getty Images

Tiene un efecto protector sobre el hígado

Los arándanos ayudan a proteger el hígado de cualquier inflamación causada por lesiones, que pueden provocar enfermedades hepáticas como la cirrosis, que de acuerdo con la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, es una afección en la cual este órgano está cicatrizado, lo que impide su funcionamiento normal, y empeora su condición.

Asimismo, describe la fatiga y la comezón como los principales síntomas que experimentan las personas que padecen esta enfermedad, que se considera crónica.

Por consiguiente, esta fruta es rica en vitamina C, considerada un antioxidante que bloquea los radicales libres que dañan las células del cuerpo, que tiene un efecto hepato-protector.

Foto referencia sobre hígado. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Batido de arándanos para la salud cardiovascular

El corazón es uno de los órganos que más riesgo tiene de deterioro o mal funcionamiento debido a los malos hábitos que una persona puede tener. Entre ellos, un plan de alimentación desfavorable, rico en grasas saturadas, ya que estas suelen incrementar el colesterol LDL, que al depositarse en las arterias impide el flujo sanguíneo, elevando las posibilidades de aterosclerosis, una afección en la cual, las paredes de las arterias se ensanchan.

Los arándanos son poderosos antioxidantes que protegen de las infecciones y mejoran la circulación. - Foto: Getty Images

Por esto, Tua Saúde asegura que los arándanos como son ricos en polifenoles y fibras reducen este tipo de colesterol, disminuyendo también el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Modo de preparación