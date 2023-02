La cantidad de kilómetros que se deben correr semanalmente para adelgazar

Para bajar de peso saludablemente es importante, en primer lugar, consultar a un doctor para conocer si por salud es necesario y cuántos kilos deben perderse. Asimismo, contar con la supervisión de un nutricionista, ya que la alimentación es clave para obtener buenos resultados.

La actividad física es una herramienta que ayuda a perder peso de manera saludable. “Aunque puedes adelgazar sin hacer ejercicio, la actividad física regular combinada con una restricción calórica te permitirá perder peso más rápidamente. El ejercicio puede ayudarte a quemar el exceso de calorías que no logras eliminar con hacer solo dieta”, apuntan los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

El ejercicio físico, además de ayudar a perder los kilos necesarios, tiene múltiples beneficios para la salud de las personas. La Organización Mundial de la Salud señala que “se ha demostrado que la actividad física regular ayuda a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer. También ayuda a prevenir la hipertensión, a mantener un peso corporal saludable y puede mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar”.

El ejercicio tiene beneficios para la salud física y mental de las personas. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Para ejercitarse no es obligatorio acudir a un gimnasio o a un centro deportivo. Hay diferentes formas para hacerlo. Correr es una opción que las personas pueden elegir. Antes de empezar a realizar actividad física lo ideal es consultar con un doctor, especialmente si no se realizaba antes o si se tiene una condición de salud específica.

El portal especializado en deportes Mundo Deportivo señala que para aquellas personas que desean correr para perder peso lo recomendable es correr al menos un kilómetro en un día. Realizarlo al menos tres veces a la semana. “Salir tres veces a hacer dos, dos y uno o tres, tres y tres. Dependiendo del ritmo al que se vaya y de la cantidad de kilómetros que se recorran al día solamente se habrá invertido menos de una hora, que es un periodo de tiempo que prácticamente todo el mundo puede sacar”, apunta.

Cabe aclarar que cada persona es diferente. Por eso, se debe consultar con un doctor antes de realizar este tipo de actividades.

Antes de empezar a ejercitarse es recomendable consultar a un doctor. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Recomendaciones generales

Sobre el proceso de pérdida de peso hay algunos mitos muy populares. Por eso, Business Insider señala varios errores que las personas suelen cometer al iniciar un proceso de pérdida de eso:

1. Saltarse las comidas

Hay muchas personas que creen que al evitar las calorías y dejar de comer, esto las ayudará a bajar de peso saludablemente. Lo cierto es que los expertos recomiendan cinco comidas al día

Una alimentación equilibrada es clave para evitar el aumento de peso y para mantener un peso saludable. - Foto: Getty Images

2. Comer poco

La cantidad de comida es importante. “Aunque es verdad que para bajar de peso necesitas crear un déficit de calorías, eso no quiere decir que tengas que comer muy poco de un día para otro”, explica el sitio web.

3. Evitar el consumo de determinados alimentos

Hay quienes culpan a algunos alimentos por causar el aumento de peso o impedir la pérdida. Lo cierto es que no hay productos que impidan adelgazar. “Querer bajar de peso no significa que no te puedas comer una hamburguesa de vez en cuando, simplemente que seas consciente de que no puedes hacerlo a diario”, detalla Business Insider.

4. Comer barras energéticas

Las barras energéticas son incluidas en el plan de pérdida de peso creyendo que son saludables. Respecto a esto, el sitio web menciona que “la realidad es muy diferente, ya que contienen muchísimas calorías y, por tanto, más bien dificultan ese objetivo por mucho deporte que hagas”.