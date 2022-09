La deficiencia de vitamina que puede ocasionar problemas de visión

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la falta de vitamina A puede causar ceguera, o tal vez, xeroftalmía. Asimismo, se relaciona con la mortalidad infantil.

Entre las causas del déficit de vitamina A se encuentra el no consumo de caroteno, es decir, por un plan de alimentación no adecuado puede presentarse un déficit de este nutriente.

La FAO asegura que los alimentos que están compuestos de carotenos se encuentran las hortalizas amarillas y verdes.

La vitamina A

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, afirma que este nutriente “se almacena en el hígado” participando en la formación de los dientes, las membranas óseas y las mucosas.

Por su parte, un artículo publicado por American Academy of Ophthalmology, escrito por Kierstan Boyd, explica que las personas que nacieron en África, o aquellos que viven en condiciones de desnutrición o con enfermedades infecciosas tienen mayor riesgo de tener un déficit de esta vitamina. No obstante, quienes tienen complicaciones en su hígado, o inflamaciones intestinales pueden ser proclives a un bajo nivel de vitamina A.

Entre los principales síntomas que aparecen cuando una persona tiene poca vitamina A, son: ceguera y poca visión. La entidad explica que puede ser tan grave la falta de este nutriente que provoca úlceras en la córnea.

En la mayoría de los casos esta se descubre por un examen ocular, y con un examen de sangre, mismo que revela los niveles de vitamina en el torrente sanguíneo.

Estos trucos pueden extender la vida de las verduras y demás alimentos. - Foto: Getty Images

¿Sobredosis de vitamina?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, el consumo de vitaminas al mismo tiempo se denomina sobredosis multivitamínico que puede ser tóxico para quien las consume.

Los principales síntomas que presenta una persona que tiene dicha sobredosis son: las ganas de ir al baño con frecuencia; así mismo, irritabilidad en sus ojos que se produce junto a la resequedad de los labios.

Entre otros signos se encuentran, los cambios de humor, los dolores de cabeza, la fatiga, los dolores musculares, por lo que se recomienda inmediatamente dirigirse a un centro médico, ya que esto puede causar hasta la muerte.

Es importante consultar con un nutricionista para el diseño de un plan de alimentación rico en esta vitamina; y para que supervise tratamientos que los complemente.

"Las verduras de hoja son un alimento básico en las dietas saludables para el cerebro", explica Naidoo. - Foto: Getty Images

¿Qué es la hipervitaminosis?

MedlinePlus señala que este trastorno se debe al abuso en el consumo de vitamina A que aunque tiene múltiples beneficios sobre la salud, su ingesta inadecuada puede ser dañina.

Alimentos como los lácteos, los vegetales y las frutas contienen vitamina A. Sin embargo, su alto consumo provoca una intoxicación.

Vale destacar que cuando un menor consume altas dosis, también se puede enfermar porque es más sensible y tiene un organismo más vulnerable.

Entre los síntomas se encuentran: mareos, dificultad para dormir, visión borrosa: cambios de humor entre ellos, la irritabilidad, dolores de cabeza; vómitos, entre otros. No obstante, puede desarrollar problemas renales por el calcio que consumió.

La vitamina C

Tua Saúde, señala que la vitamina C es un antioxidante que puede combatir varias enfermedades y estimular la producción de colágeno, la proteína que le da firmeza a la piel.

Asimismo, esta vitamina se puede encontrar en frutas como la naranja, el limón, las fresas y otros alimentos que ayudan al organismo para su buen funcionamiento. Sin embargo, se recomienda consultar con un nutricionista porque su ausencia puede traer complicaciones en la estructura ósea.

Una de las características más destacadas de la vitamina C es que presuntamente puede reducir el riesgo de contraer enfermedades cardíacas, no obstante, la entidad no asegura esto porque no existen estudios que sustenten dicha premisa.