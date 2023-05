La enfermedad a la que es más propensa una persona con ojos verdes o azules

No todos los ojos claros son más sensibles ante la luz, pues esto no está directamente relacionado con el color del iris.

Muchas personas creen que los ojos claros son más sensibles a enfermedades y daños en los ojos. Incluso, que los mismos poseen mayor sensibilidad a la luz solar o cualquier tipo de luz.

De acuerdo con el blog soloptical.net, “esta afirmación es falsa, pues la luz no es tan perjudicial para las personas de ojos claros. Sin embargo, sí hay algo de verdad en ello, algo de lo que las personas deberían cuidarse”.

¿Los ojos claros son más sensibles ante la luz y las enfermedades?

No todos los ojos claros son más sensibles ante la luz, pues esto no está directamente relacionado con el color del iris. De hecho, las personas no poseen más riesgos de padecer enfermedades oculares solo por tener ojos verdes o azules. La razón de la sensibilidad solar se debe a los pigmentos.

Cuando alguien tiene iris de colores azules o verdes es porque hay menos melanina en ellas. - Foto: iStockphoto

Específicamente, a los pigmentos que se encuentran en el llamado epitelio pigmentario; esta es la capa externa de la retina, la capa interna del ojo humano. Allí, en el epitelio existe una cantidad variada de componentes, entre los cuales se destaca la melanina.

Esta melanina es un pigmento encargado de absorber la luz que atraviesa la pupila. Cuando la luz entra en contacto con la melanina ubicada en la pupila, es reducida considerablemente para evitar la hipersensibilidad en el ojo.

Los ojos claros son más sensibles ante la luz (habitualmente) debido a que poseen menos melanina en su retina.

¿Las personas de ojos claros poseen mayor sensibilidad ante la luz?

“No todas las personas de ojos claros se ven más afectadas por la luz que las personas de ojos oscuros. De hecho la cantidad existente de melanina ubicada en la retina no está decidida por el iris ni está directamente vinculada”, así lo dio a conocer el portal saludymedicina.org.

Sin embargo, las personas tienen ojos claros porque su iris contiene menores cantidades de melanina que las personas de iris oscuras. Por ello, cuando alguien tiene iris de colores azules o verdes es porque hay menos melanina en ellas y, posiblemente, también hay menos en su retina.

La sensibilidad óptica es síntoma de fotofobia u otros problemas relacionados. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Al ser los ojos claros más sensibles, la forma en que funcionan los pigmentos se puede resumir de la siguiente forma:

Cuando un objeto contiene ciertos pigmentos que atrapan todos los colores, el objeto se ve negro u oscuro

Cuando un objeto contiene ciertos pigmentos que no atrapan ninguno de los colores, el objeto se ve blanco

Cuando un objeto contiene ciertos pigmentos que atrapan la mayoría de los colores, el objeto se percibe con los colores que no atrapó

¿Las personas de ojos marrones no son sensibles a la luz?

Según informó el portal medicaloptica.es, “aunque estas personas poseen más melanina en la retina e iris de sus ojos, no están exentas de la sensibilidad solar. De hecho, no hay muchas diferencias al compararla con alguien de iris claras”.

Por lo tanto, se puede decir que no solo los ojos claros son más sensibles ante la luz, pues los oscuros también pueden verse afectados. Así mismo, hay casos de personas de iris clara que poseen mayor resistencia ante la luz que otras.

Sin embargo, si la sensibilidad óptica aumenta, es posible que la persona desarrolle fotofobia u otros problemas relacionados.

Es importante ir al optómetra de manera recurrente. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué puede hacerse para evitar la sensibilidad óptica?

Es importante recordar que la sensibilidad se produce independientemente del color de iris. Eso debido a que la luz pasa por la pupila y allí es donde ocurre la sensibilidad. Si la melanina es poca, la vista podría verse entorpecida frecuentemente por cualquier tipo de luz visible.

Aunque los ojos claros son más sensibles o pueden serlo, los oscuros también, así que ambos deben protegerse de la luz. Para ello, normalmente se usan gafas especiales, aunque las de sol también sirven.