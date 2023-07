La especia milagrosa que ayuda a combatir la tensión baja, los espasmos y las úlceras

La moringa, también llamada árbol de la vida, es una planta medicinal que en muchas partes del mundo es utilizada para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre, tratar algunas enfermedades respiratorias, disminuir la ansiedad y favorecer la pérdida de peso.

La moringa posee un elevado contenido de vitaminas y minerales como hierro, carotenoides, vitamina C, polifenoles y quercetina, que le confieren un efecto antioxidante y antiinflamatorio, según información del portal Nutrición y Farmacia.

Existen diversas formas de consumirla, pero las principales son té, cápsulas o polvo. Además de las hojas, pueden consumirse sus semillas y también se puede usar en aceite, según información del portal de bienestar y salud Tua Saúde.

La moringa es una aliada para el organismo. - Foto: Getty Images / Marina Demidiuk

Pero el medio especializado Medical News Today resalta dos propiedades específicas de la moringa y que son beneficiosas para el organismo.

Regula la tensión

La moringa, según manifiesta el portal web mencionado, “contiene isotiocianato y niaziminina, compuestos que ayudan a detener el engrosamiento de las arterias”. Esta acción dentro del cuerpo hace que la tensión arterial se regule.

El aceite de moringa es uno de los productos más utilizados de esta planta considerada un superalimento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Previene el cáncer

El sitio web también vuelve a recalcar que debido a la niazimicina que tiene en su contenido, la moringa “puede suprimir el desarrollo de células cancerosas”.

La moringa es una planta llamada a menudo el árbol milagroso, el árbol de la vida, el árbol del aceite de ben o el árbol del rábano picante. - Foto: Getty Images

Más beneficios de la moringa

En una publicación del Nutritive Value of Indian Foods del nutricionista Coluthur Gopalan, se explica que este árbol (el de moringa) tiene más vitamina C que los cítricos, más vitamina A que las zanahorias y una gran cantidad de antioxidantes y aminoácidos esenciales.

Al respecto de sus propiedades, el doctor Mark Olson, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó: “Lo que ofrece la moringa en sus hojas es proteína. Cada una contiene 30 % de proteína y esta tiene mucho calcio, vitamina A y se utiliza en programas para evitar ceguera infantil”.

La moringa es una aliada para la salud del corazón. - Foto: Getty Images

Otras de las bondades de la moringa es que ayuda a cuidar la salud del corazón. Al ser rica en fibras, su consumo evitaría la absorción de colesterol en el intestino. “Además, esta planta posee diversos compuestos bioactivos, como la quercetina y polifenoles, que actúan como antioxidantes y reducen la inflamación crónica, disminuyendo así el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares”, precisa el portal de bienestar y salud Tua Saúde.

Las hojas de la moringa poseen una elevada cantidad de hierro, por lo que su consumo regular podría favorecer el aumento de los glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito y del total de hierro en sangre, previniendo y combatiendo la anemia.

De otra parte, la moringa es rica en fibras y en proteínas que ayudan a aumentar la sensación de saciedad, disminuyendo la cantidad de alimentos que son ingeridos y favoreciendo la pérdida de peso. Además, algunos estudios en animales indican que reduciría la cantidad de grasa acumulada en el organismo, pero aún falta evidencia científica sobre el tema en humanos.

Según Medical News Today esta hierba contiene propiedades que mejoran la vista gracias a sus antioxidantes, que le permitirían detener la dilatación de los vasos de la retina.