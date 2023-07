La fruta anti-inflamatoria que mejora la piel y ayuda a bajar de peso

La piña también conocida como Ananás, que significa “fruta excelente” es el producto que trae al cuerpo beneficios como la mejora de la piel, posibilidades de servir como un anti-inflamatorio, además, de servir en los procesos de baja de peso.

Su gran cantidad de minerales y vitaminas, la hace un alimento sumamente provechoso a la hora de ser incluido en la dieta como uno de los indispensables.

Este producto entre las mejores tareas que hace en el cuerpo, es la de mejorar la digestión de las proteínas y regular el tránsito intestinal, gracias a que ayudar a disminuir la hinchazón abdominal. Por su alto contenido de fibra, también es un producto saciante que servirá para eliminar las ganas constantes de consumir alimentos sin ningún aporte nutricional, también evita la retención de líquidos y por su bajo contenido de calorías, entra de manera perfecta en cualquier plan de baja de peso.

La piña, por ser una buena fuente de vitamina C, ayuda a que se pueda potenciar la formación natural del colágeno para el funcionamiento óptimo de la piel. También al ser tan efectiva para temas como la mejora de la condición de la piel, esta fruta es de las más usadas para los procesos de cicatrización, a la par de esto ayuda a sanar las úlceras que se puedan dar en los tejidos y es clave para el tratamiento del acné.

Otros beneficios para la salud

Ayuda a retrasar el envejecimiento. La piña es una fruta que es muy rica en sustancias antioxidantes, las cuales tienen la capacidad de combatir los daños celulares ocasionados por los radicales libres. Por esto, ayuda a retrasar el envejecimiento.

Mejora la digestión. “La piña contiene una enzima muy poderosa llamada bromelina, la cual cumple con la función de descomponer con mayor facilidad las proteínas y que los compuestos sean absorbidos fácilmente por el intestino delgado. Debido a su buen aporte en bromelina, uno de los beneficios de la piña es que es un gran aliado para el proceso digestivo”.

Favorece la salud cardiovascular. Los compuestos antioxidantes que tiene la piña la hacen esencial para fortalecer la salud cardiovascular. Por ello, ayuda a regular los niveles de la presión arterial, indicador que en valores elevados puede ocasionar un ataque cardíaco.

Riesgos de un consumo en exceso

1. Exceso de vitamina C. “La Vitamina C es un compuesto muy valioso dentro de nuestro organismo, es indispensable porque ayuda en muchas funciones fisiológicas, sobre todo, las relacionadas con el sistema inmunológico. No obstante, una de las contraindicaciones de la piña es que un consumo excesivo puede ser también perjudicial para el organismo, ya que, puede ocasionar malestares estomacales como: diarrea, ardor, vómitos, náuseas, entre otros; debido a una ingesta excesiva de Vitamina C”, afirma.

2. Interacción con algunos medicamentos. Otro de los efectos negativos que tiene la piña cuando se consume en exceso es que puede interferir y cortar el efecto de algunos medicamentos en especial como, por ejemplo, los anticoagulantes o los antibióticos; esto se debe al gran contenido de bromelina que tiene este alimento de origen vegetal.

3. Cálculos o piedras renales. “Debido a su contenido en ácido oxálico, una de las contraindicaciones de la piña es que un consumo excesivo puede favorecer a la formación de cálculos renales. Solo un consumo muy alto podría generar cálculos renales, aunque se recomienda que las personas propensas a sufrir cálculos renales consulten con su médico si pueden incorporar la piña a su dieta diaria”, sentencia el sitio web en cuestión.