La fruta diurética que ayuda a limpiar la sangre y a reducir el ácido úrico

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) aconseja incluir en una dieta balanceada porciones de fruta y verdura porque son alimentos saludables que favorecen al organismo. “Las frutas también son una buena fuente de fibra, vitaminas y minerales. Lo que se recomienda comer de 2 a 3 porciones diariamente”, puntualiza la enciclopedia médica.

Por tal razón, es importante identificar las propiedades de cada una y sacar buen provecho porque muchas de ellas tienen características medicinales que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades o participar en el tratamiento de ellas.

Por ejemplo, Mejor con Salud asegura que la remolacha tiene la capacidad de regular la presión arterial alta, porque permite el relajamiento de las paredes de los vasos sanguíneos, colaborando con un buen flujo de la sangre. Lo mismo ocurre con el lulo, una fruta cítrica y diurética que ayuda a limpiar la sangre y reducir el ácido úrico, por lo que incluirla en un plan de alimentación balanceado favorece al organismo.

Beneficios del consumo de lulo

El sitio Las Provincias señala que el lulo o la naranjilla -como se le conoce en otros países- es un alimento con diferentes propiedades, entre las cuales se destaca la diurética, por lo que al ser consumido puede ayudar con la pérdida de peso, contrarrestando así, la retención de líquidos.

El lulo es rico en vitamina A. - Foto: Getty Images

Además, al ser rico en fibra puede facilitar la digestión combatiendo el estreñimiento, un trastorno digestivo que suele presentarse tras un problema en el intestino. Sin embargo, aunque el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases señala que el autocuidado es la mejor solución, cuando esta afección es crónica, es decir, no dura días sino semanas, es importante consultar con un profesional en la salud y modificar el plan de alimentación.

El sitio web señala que el consumo regular de lulo también puede colaborar con el fortalecimiento del cabello y de las uñas, gracias a la vitamina A y el fósforo que lo componen, por lo que este alimento contrarresta su resequedad.

Ácido úrico - artritis- gota - Foto: Getty Images/iStockphoto

También se debe mencionar que la ingesta de lulo, regula el ácido úrico, que de acuerdo con MedlinePlus “es un químico que se crea cuando el cuerpo descompone sustancias llamadas purinas”, mismas que “se producen normalmente en el cuerpo y también se encuentran en algunos alimentos y bebidas”.

No obstante, los niveles altos de ácido úrico en el cuerpo son perjudiciales, por lo que incide en el desarrollo de gota, un tipo de artritis que afecta más al género masculino sin estar las mujeres exentas.

“Los alimentos con un alto contenido de purina incluyen el hígado, las anchoas, la caballa, las judías (frijoles) y arvejas (chícharos) secas y la cerveza”, añade MedlinePlus.

El colesterol alto puede provocar un ataque cardíaco. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cabe mencionar que, según la página web, el lulo disminuye los niveles de colesterol, que según The Texas Heart Institute, es un lípido que se encuentra en todas las células del organismo, que contribuye en la formación de algunas membranas y en la producción de hormonas. Existen dos tipos: el LDL (malo) y el HDL (bueno).

Finalmente, también se destaca su acción sobre la sangre, limpiándola de las toxinas que la contaminan. Se debe precisar que una de las principales funciones de la sangre es llevar oxígeno y nutrientes a los tejidos del organismo, eliminando, a su vez, desechos, explica el Instituto Nacional del Cáncer (NCI).

Por tanto, de acuerdo con Mejor con Salud, mantener una dieta saludable es indispensable para limpiar la sangre, ya que hay quienes consideran que esta se ensucia con toxinas, que se acumulan en el torrente sanguíneo por la falta de actividad física, estrés, sedentarismo, y por el consumo de alimentos con grasas saturadas.