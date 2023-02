La hierba medicinal que ayuda a aliviar el estreñimiento, los gases y a reducir la acidez

Estreñimiento: es un trastorno digestivo que suele presentarse tras un problema en el intestino. Sin embargo, aunque el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) menciona que el autocuidado es la mejor solución, cuando esta afección es crónica, es decir, no dura días, sino semanas, es importante consultar con un profesional en la salud y modificar el plan de alimentación.