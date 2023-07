La hortaliza que mejora la circulación sanguínea y aumenta la producción de colágeno

En el mundo de la alimentación saludable, existe una amplia gama de hortalizas que ofrecen numerosos beneficios para nuestro organismo. En general, todos los vegetales tienen grandes beneficios para la salud, pero hay uno en particular, que impacta significativamente la circulación sanguínea y aumenta la producción de colágeno.

El pimiento rojo se destaca por ser una excelente fuente de nutrientes, además de poseer virtudes específicas que mejoran la circulación sanguínea y aumentan la producción de colágeno. Entre esos destaca la vitamina C, ya que promueve la producción de colágeno, una proteína vital para fortalecer los vasos sanguíneos y mejorar el flujo sanguíneo.

Pimentón o pimiento rojo, una hortaliza milagrosa. Foto: MinComercio - Foto: Foto: MinComercio

La circulación sanguínea es un proceso vital para el funcionamiento óptimo de nuestro organismo. Una buena circulación permite el suministro adecuado de oxígeno y nutrientes a los tejidos, al tiempo que elimina los desechos y toxinas. Aquí es donde el pimiento rojo entra en escena con su capacidad para mejorar este proceso.

Esta hortaliza contiene compuestos antioxidantes como el licopeno y el betacaroteno. Estos antioxidantes protegen los vasos sanguíneos contra el daño oxidativo y la formación de placa, lo cual favorece un flujo sanguíneo más fluido y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. De esta manera, el pimiento rojo se posiciona como un aliado en la prevención de problemas circulatorios.

A propósito de la vitamina C, la Clínica Mayo destaca algunos otros alimentos, además resalta cuál es la cantidad diaria máxima sugerida de este nutriente: “La mayoría de las personas pueden obtener suficiente vitamina C durante el día en las comidas. Una naranja o una taza de fresas, pimiento rojo picado o brócoli aportan la vitamina C suficiente para el día. La cantidad diaria recomendada de vitamina C es de 75 miligramos (mg) al día para las mujeres y 90 miligramos al día para los hombres”.

Algunos condimentos, como la páprika son pimientos rojos, pero hechos polvo. - Foto: Getty Images

El colágeno es una proteína fundamental para la salud de la piel, los huesos, los tendones y los vasos sanguíneos. Actúa como un andamio interno, proporcionando estructura, firmeza y elasticidad a estos tejidos vitales. A medida que envejecemos, la producción de colágeno disminuye, lo que puede resultar en arrugas, flacidez de la piel y debilitamiento de los vasos sanguíneos.

El pimiento rojo es un gran aliado para este proceso. Al ser rico en vitamina C, estimula la producción de colágeno en el cuerpo. Consumir pimiento rojo de forma regular puede ayudar a mantener la piel joven, saludable y con una apariencia radiante. Además, esto fortalece los vasos sanguíneos, mejorando su resistencia y flexibilidad.

Como dato adicional, en algunos países al pimiento rojo se le conoce como pimentón, no obstante, según la Real Academia de la Lengua Española, el pimentón es cuando el pimiento rojo pasa por un proceso de secado y pulverizado. A esto último se lo conoce en mayor medida como paprika.

El pimentón rojo le ofrece diversos beneficios al organismo. Así puede prepararlo. - Foto: Getty Images

Recetas con el pimiento rojo, ideales para la Dieta

La versatilidad del pimiento rojo hace que sea fácil de incorporar en la alimentación diaria. Algunas recetas sencillas para consumirlo son: