La importante vitamina para la salud que no produce el cuerpo

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, las vitaminas “son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular”.

Trece de estas vitaminas son fundamentales para el cuerpo, que se obtienen ya sea porque el organismo las produce o tras el consumo de alimentos ricos en ellas.

En la amplia lista se encuentran las vitaminas A, C, D, E, K, B1, B2, B16, B12, entre otras, siendo fundamentales para la salud.

La entidad americana de investigación señala que las vitaminas se dividen en hidrosolubles -que se agrupan en el hígado- y las hidrosolubles -que no se almacenan en el cuerpo-.

La vitamina que el cuerpo no produce

Si la cicatrización no mejora o las encías y los dientes no tienen el mejor aspecto, puede ser indicio de un déficit de vitamina C, que también es llamada ácido ascórbico.

Entre los beneficios que tiene esta vitamina se encuentran: ayudar en la absorción de hierro para prevenir la anemia, restaurar la piel a través de la cicatrización tras lesiones o heridas y la reparación de cartílagos.

Pero entre sus funciones, la que más se destaca es su capacidad para participar en la formación de tejidos, ya sean ligamentos y vasos sanguíneos.

Este ácido ascórbico es considerado un antioxidante que elimina los radicales libres que deterioran las células del cuerpo, reduciendo las posibilidades de la aparición de problemas sobre la salud.

Muchas son las frutas que tiene este componente esencial, entre las que se encuentran: la papaya, la piña, las fresas, el kiwi, la sandía y el melón, por ejemplo. Asimismo, la espinaca, los tomates y los pimentones son ricos en ella.

Esta fruta contiene vitamina C. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los efectos de consumir mucha o poca vitamina C

MedlinePlus afirma que cuando hay una alta ingesta de esta vitamina, puede ocasionar diarrea y dolores estomacales. Pero si hay un déficit de esta, se puede percibir:

Anemia: la Clínica Mayo define esta afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos, que son los que transportan oxígeno. Entre los síntomas que se relacionan se encuentran: el cansancio, la debilidad, la fatiga, los dolores de pecho, la cabeza, los mareos y, en algunos, casos, las palpitaciones.

Gingivitis: tal y como lo indica MedlinePlus, es “la inflamación de las encías”, siendo el principio de la periodontitis que consiste en la infección e hinchazón “de los ligamentos y huesos que sirven de soporte a los dientes”, y se da por la acumulación de placa bacteriana que no es retirada.

Inflamación en las articulaciones: se relaciona con la artritis y el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel explica que es una enfermedad crónica que impacta las articulaciones de las manos, los pies y las muñecas. Según la entidad, la artritis se debe a una falla en el sistema inmunitario porque este acecha los tejidos de las articulaciones.

Colesterol: la Clínica Mayo describe esta afección como “una sustancia cerosa que se encuentra en la sangre” que se adhiere a las paredes de los vasos sanguíneos, dificultando el paso de la sangre provocando el desarrollo de cardiopatías.

Es importante diferenciar los triglicéridos del colesterol. Lo importante es mantener estables sus niveles en el organismo. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

El otro nombre de la deficiencia de la vitamina C

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a la vitamina C, al no encontrarse en niveles suficientes en el cuerpo, se le denomina escorbuto.

Es entonces que la agencia de las Naciones Unidas explica que esta enfermedad se desarrolló para el siglo XV, por la falta de alimentos ricos en vitamina C como las frutas y las verduras que no consumían los de ese entonces.