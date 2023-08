La legumbre que disminuye el colesterol en la sangre, baja el azúcar y ayuda a bajar de peso

Legumbres

La misma FAO reconoce que las legumbres están “llenas de nutrientes y tienen un alto contenido de proteínas, por lo que son una fuente ideal de proteína, en particular en regiones donde la carne y los lácteos no son física o económicamente accesibles”.

La legumbre con más fibra

De acuerdo con el portal Business Insider , la alubia, si bien no es la legumbre más popular, sí se caracteriza por su gran aporte de fibra.

Otras legumbres

Es el caso del garbanzo, un estudio publicado en el Journal of Food Science and Technology demostró que comer garbanzos trae beneficios porque ayuda a tener un peso corporal saludable a través de la ingesta de energía y además actúa como supresor del apetito, ”ideal para los pacientes que desean consumir alimentos que los sacien para evitar estar picando durante el día”, según cita el medio The Objetive.