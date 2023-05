La lista de vitaminas que cuidan y mejoran la memoria

A medida que se acerca la vejez una de las afecciones comunes entre adultos mayores es la pérdida progresiva de la memoria, en algunos casos de forma crónica hasta llegar al alzhéimer (uno de los tipos de demencia más frecuentes). Esta patología no solo repercute en los recuerdos, sino, además, en la forma de pensar y desarrollar las actividades cotidianas.

Cuando se llega a ese diagnóstico, la dependencia de quien la sufre es cada vez más alta, ya que se olvidan tareas ‘sencillas’ como peinarse, cepillarse los dientes y hasta hay desorientación en espacios recurrentes (la casa y el trabajo, por ejemplo). Generalmente, según el portal Alzheimers.gov, los pacientes pueden ver reflejados nuevos patrones de comportamiento.

Estudios revelan la relación entre ciertas vitaminas y la memoria. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo detectar las primeras señales? Mayo Clinic enlista una serie de factores a los cuales se debe prestar atención, puesto que son señales de alarma. Entre estos se destaca la dificultad para concentrarse, olvido recurrente de las cosas, alteraciones en el estado de ánimo, problemas de lenguaje (como encontrar palabras usuales para hacerse entender) y el extravío de objetos.

Incluya estas vitaminas en su dieta

Aunque demencias como la mencionada arriba suelen aparecer a partir de los 65 años, es posible percibir los síntomas mucho antes y; con mayor razón, su importancia no deja de ser menor. Tal como lo explicó el especialista en este tipo de trastornos cognitivos, Rafael Arroyo, a ABC de España.

“Entre 15 y 20 años antes, estos pacientes van acumulando la proteína beta-amiloide y la proteína tau que son, en parte, responsables de que se desarrolle la enfermedad. Por eso es importante el desarrollo de técnicas de detección temprana, antes de que aparezcan los síntomas”, apuntó el experto.

Son varias las vitaminas que pueden ayudar a la función cerebral. - Foto: Getty Images / Juanmonino

Es así como potenciar la memoria debería comenzar cuanto antes y no esperar a que aparezcan los primeros signos. Son varias las vitaminas que no pueden faltar en una dieta equilibrada, principalmente por la temática en cuestión: una de ellas es la vitamina C por su poder para desarrollar neurotransmisores (mensajeros de una neurona a otra en el cerebro).

En el ranking de las 10 mejores sustancias para la memoria está también la vitamina D, gracias a que ayuda a disminuir el riesgo de contraer demencia y deficiencia cognitiva al reducir la producción de amiloide, de acuerdo con la revista científica SANUM. Esta última es una proteína cuya acumulación puede derivar en problemas al sistema nervioso.

El Español destaca la vitamina E como otra ‘infaltable’ para mantener en ‘buenas’ condiciones el cerebro, aunque siguen siendo insuficientes las investigaciones que lleguen a una determinación más general. Esta se encuentra en alimentos como las semillas de girasol, nueces, cereales fortificados y hortalizas como el brócoli, señala MedlinePlus.

Estudio de la Universidad de Texas recomienda el consumo de brócoli de tres a cinco veces por semana. oto GettyImages. - Foto: Foto Gettyimages

También se encuentra la vitamina B1 que se relaciona con ‘bondades’ para la memoria y concentración. En ese sentido, esta facilita la transformación de alimentos en energía, además de participar en las funcionalidades del cerebro y sistema nervioso.

La tiamina (como también se le conoce) está presente en la carne de cerdo y res, germen de trigo, los huevos, el arroz, pescados como la trucha, y en las legumbres (por mencionar algunos). A estas El Español agrega la vitamina B3 y B6, vinculando la primera en la producción de neurotransmisores y; la segunda, con un mejor estado mental.

De la B6, National Institutes of Health dicen que tiene incidencia en el sistema inmunitario, así como en el desarrollo del cerebro en la etapa gestante y de infancia. Entre la comida que la contiene se hallan los pescados, las frutas (excepto los cítricos) y aves.