La mejor vitamina para eliminar el dolor en las articulaciones naturalmente

¿La falta de algunas vitaminas puede generar dolor en las articulaciones?

Complejo B

Vitamina K

Cuando el cuerpo no tiene suficiente cantidad de vitamina K puede haber riesgo de debilidad en los huesos y mayor riesgo de padecer fracturas. Esta vitamina presente en la mayoría de los vegetales de hojas verdes como espinaca, brócoli, lechuga, acelgas, perejil.

Vitamina A

Vitamina C

Este nutriente suele conocerse por los beneficios que tiene para fortalecer el sistema inmune; sin embargo, contribuye a la buena salud de las articulaciones, ya que la vitamina C es el principal precursor para que el cuerpo pueda producir colágeno; esta proteína es fundamental para la buena salud de las mismas. La vitamina C se halla en frutas cítricas como limón, naranja, kiwi, guayaba, puña, papaya, mango, maracuyá, etc.