La planta medicinal que alivia la acidez estomacal

La acidez es una sensación de ardor demasiado dolorosa que se puede presentar tanto en el pecho como en la garganta y el estómago. Por lo general, cuando se genera este malestar más de dos veces a la semana, es posible que se llegue a desarrollar una enfermedad por reflujo gastroesofágico, según Medline Plus.

Elena Pejenaute, miembro del Grupo de Trabajo de Digestivo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) señaló para el portal web Cuidate Plus que cuando se ingiere algún alimento este debe pasar por la boca hacia el estómago a través del esófago y explica que “en el extremo inferior del esófago donde se une al estómago existe un anillo circular de músculo llamado esfínter esofágico inferior (EEI) o cardias que permite que la comida una vez que ha entrado en el estómago no vuelva hacia atrás. A veces, este anillo es débil o no cierra bien, permitiendo que parte del contenido del estómago refluya hacia el esófago”.

Con ello, el reflujo se vuelve más constante en las personas que son obesas, las mujeres en estado de gestación, las personas fumadoras y que consumen alcohol, y las personas con malos hábitos alimenticios. Sin embargo, esta afección se puede tratar con medicamentos recetados por un especialista de la salud o por medio de hierbas medicinales que ayudan a aliviar la acidez estomacal.

El portal web Tua Saúde señala que chancapiedra, una planta medicinal también conocida como quiebra piedra o flor escondida, es sugerida por varios estudios científicos para tartar la acidez estomacal, así como para tratar los cálculos en los riñones. A su vez, esta planta natural suele encontrarse en varias partes del mundo, incluso en América del sur y el Caribe, y con frecuencia se suele encontrar en tiendas nutricionistas, farmacias y tiendas herbolarias.

La chancapiedra posee propiedades diuréticas, hepatoprotectoras, antivirales, antibacterianas, antiespasmódicas e hipoglicemiantes, que la hace una planta ideal para proteger la salud estomacal. Adicional a ello, “esta planta contiene algunas sustancias como ligninas, vitamina C, terpenos, triterpenos, taninos y flavonoides, que son consideradas como potentes antioxidantes naturales”.

Existen muchas formas de consumir la chancapiedra, entre ellas por medio de infusión, decocción, extracto seco, polvo y tintura. Por lo general, las partes que se utilizan son sus hojas, la flor, la raíz y las semillas que se encuentran con facilidad en medio de la naturaleza. Tua Saúde da a conocer como prepara el té, una de las formas más fáciles de consumir la chancapiedra.

¿Cómo preparar té de chancapiedra?

Ingredientes:

20 gramos de chancapiedra

1 litro de agua

Preparación

Inicialmente, debe hervir el agua y agregar las hojas de chancapiedra. Luego de que la bebida esté en su punto máximo de ebullición, deje reposar entre cinco a 10 minutos.

Después de este tiempo, debe colar las hojas de la chancapiedra, para poder consumir solamente la infusión. Se aconseja endulzar con una pizca de azúcar o miel y toma de a una o dos tazas al día.

Otros beneficios de la chancapiedra

Gracias a sus propiedades antioxidantes naturales, esta planta previene las piedras en la vesícula, ayuda a disminuir la retención de líquidos, mejora los problemas de estreñimiento, permite combatir virus como la hepatitis B, reduce los espasmos musculares, actúa como relajante muscular, protege al hígado de intoxicaciones y también ayuda a controlar la presión arterial eliminando los niveles de sodio en el organismo.