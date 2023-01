La razón por la cual el pan se pone duro luego de unos días; esta es la mejor manera de conservarlo

El pan es un alimento que hace parte de los hábitos alimenticios de muchas culturas. Por esto, existe en el mercado una amplia variedad donde se destaca el pan integral. Sin embargo, su consumo excesivo no es recomendable porque, tal y como lo señala un artículo de Mejor con Salud, su aporte nutricional es bajo.

Según el portal Tua Saúde, el pan blanco es un alimento que tiene poca fibra, por lo que ayuda en el aumento de peso, ya que no tiene un efecto de saciedad como otros alimentos, por ejemplo, la papa o la avena.

Lo anterior no quiere decir que no se pueda consumir pan, sino que una alta ingesta no trae beneficios sobre la salud. No obstante, existen otros tipos de pan que pueden ser opcionales, como el de avena o el de centeno, todo con el objetivo de adelgazar.

Razones por las cuales consumir pan no es tan recomendable

Los ingredientes predilectos para la elaboración de pan blanco son la harina de trigo y la sal, componentes que reducen su calidad nutritiva propiciando la aparición de algunas enfermedades.

El pan blanco en su alto consumo es perjudicial para la salud. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Consumo excesivo de sodio

La Organización Mundial para la Salud (OMS) sugiere reducir el consumo de sodio porque “el exceso de sal en la dieta incrementa la presión arterial, causando aproximadamente el 30 % de hipertensión”. Asegurando, junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que también se ven involucradas otras enfermedades como la insuficiencia renal, la osteoporosis y el cáncer gástrico.

Es importante mencionar que en muchos casos el pan no es el único alimento que contiene sal, existen otros acompañamientos como el huevo en sus diferentes presentaciones, los caldos, entre otros, que durante su preparación o etapa final, se les agrega sal, por lo que la OMS sugiere un consumo máximo de por lo menos 5 gramos al día.

Foto referencia sobre sal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Por qué? Como se mencionó anteriomente, el alto consumo de sodio es uno de los factores asociados con la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, que cuando supera los niveles normales se considera hipertensión que provoca problemas en el corazón e incluso accidentes cerebrovasculares.

Contiene gluten

El pan blanco tradicional es elaborado con harina de trigo, que por lo mismo, se sabe que tiene gluten. De acuerdo con la American Cancer Society, el gluten es una proteína que se encuentra en la cebada, el centeno y el trigo. Su principal función es aumentar la masa del pan, dándole elasticidad y firmeza. Así mismo, explica que es añadido a productos como las pastas y los cereales.

Ante la pregunta “¿son más sanos los productos sin gluten?”, la organización responde que si un alimento es libre de gluten no significa que sea saludable, porque esta proteína no es la única que puede provocar afecciones en la salud, también están el azúcar refinado, la sal, entre otros, que influyen en el mal funcionamiento del organismo.

Existen muchas personas intolerantes a esta proteína que incluso tienen un diagnóstico de enfermedad celíaca.

El centeno es un grano que es rico en gluten. - Foto: Getty Images

Es importante destacar que no necesariamente es restringir su consumo, sino buscar otros alimentos que lo puedan reemplazar y sean naturales que no traigan efectos secundarios sobre el cuerpo.

Pero sea cual sea el pan que se elija para luego consumir, suele ponerse duro, ¿por qué?

La mejor manera de conservar el pan para que no se ponga duro

El portal Alimente+ asegura que el pan se vuelve duro y tieso porque al guardarlo en una bolsa de plástico, se elimina la circulación del aire, lo que provoca la aparición de moho.

Recomienda evitar guardarlo en la nevera y más bien utilizar las bolsas papel o de tela, ya que lo protegen de la humedad y procuran su conservación.

De igual manera, una vez cortado el pan, se sugiere consumirlo de inmediato porque una vez la miga tenga contacto con el aire inicia su etapa de deterioro.