El consumo de vitaminas es uno de los aspectos más importantes en la vida de cualquier ser humano. Estos nutrientes son vitales para el funcionamiento del organismo. Se pueden encontrar en diferentes alimentos o en cápsulas.

“Las vitaminas son compuestos orgánicos que el cuerpo necesita para el metabolismo (incidiendo en la salud y para lograr el crecimiento adecuado). Las vitaminas también participan en la formación de hormonas, células sanguíneas, sustancias químicas del sistema nervioso y material genético”, explica el portal Rediris.

Existen 13 vitaminas esenciales para el organismo, pero hay una en especial que ayuda, por ejemplo, a combatir una enfermedad como la anemia y a reducir los niveles altos de colesterol en la sangre. Antes de conocerla, se abordará sobre estos aspectos.

Por un lado, la anemia, de acuerdo con Mayo Clinic, es una enfermedad en la cual se carece de glóbulos rojos sanos para transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo. La anemia, que también es conocida como un nivel bajo de hemoglobina y puede hacer que la persona que la sufra se sienta cansada y débil.

Foto referencia sobre anemia - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, el colesterol en la sangre es una sustancia cerosa presente en el cuerpo y es una de las principales fuentes de energía. Sin embargo, en niveles altos puede obstruir las arterias y esto aumenta el riego de sufrir una enfermedad en el corazón o un directo ataque cardíaco.

Ahora bien, la vitamina que ayuda a combatir la anemia y reducir el colesterol es la C. “La vitamina C favorece la absorción de hierro no hemo, que es aquel que proviene de los alimentos de origen vegetal, convirtiéndolo en una forma en que es más fácilmente absorbida por el intestino. Por este motivo, el consumo de alimentos ricos en hierro, en conjunto con un alimento que aporte vitamina C, favorece la producción de glóbulos rojos y ayuda a prevenir o combatir la anemia”, indica el sitio web Tua Saúde.

Sobre el colesterol, el portal señala que “el consumo regular de vitamina C ayuda a disminuir el colesterol ‘malo’ LDL, previniendo el surgimiento de enfermedades cardíacas como la aterosclerosis, ACV o infarto. Esto puede deberse al potencial antioxidante de esta vitamina, el cual inhibe la oxidación del colesterol LDL y otros procesos asociados al estrés oxidativo”.

Alimentos fuente de vitamina C

Las frutas y verduras son las mejores fuentes de vitamina C. Para ingerir las cantidades recomendadas de vitamina C, la persona debe consumir alimentos variados como:

La vitamina C es un antioxidante que protege las células contra los efectos de los radicales libres. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Frutas cítricas (por ejemplo: naranjas y pomelos/toronjas) y sus jugos, así como pimientos rojos y verdes y kiwi, ricos en vitamina C.

Otras frutas y verduras, como brócoli, fresas, melón, papas horneadas y tomates, que también contienen vitamina C.

Algunos alimentos y bebidas fortificadas con vitamina C. Es importante leer la etiqueta del producto para saber si un alimento contiene vitamina C agregada.

El contenido de vitamina C de un alimento podría disminuir al cocinarse o almacenarse por tiempo prolongado. Es posible que al cocinar los alimentos al vapor o en hornos de microondas la pérdida de vitamina C sea menor.

La mayoría de las personas obtienen suficiente vitamina C de los alimentos y bebidas que consumen. Sin embargo, ciertos grupos de personas son más propensos que otros a tener dificultades para obtener suficiente vitamina C:

Este nutriente es soluble en agua (se disuelve en agua) y se debe tomar todos los días. El ácido ascórbico está en estudio para la prevención y el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Se le conoce como vitamina C. - Foto: Getty Images / haryigit