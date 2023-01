La vitamina que ayuda a oxigenar el cerebro y mejorar la memoria de manera natural

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, explica que el cerebro está compuesto de cientos de neuronas con funciones que desencadenan capacidades cognitivas como la concentración y la memorización.

“Se piensa que el lado izquierdo del cerebro es más influyente para moldear el razonamiento y el lenguaje, así como las habilidades científicas y matemáticas”, precisó la entidad de salud.

Por su parte, Kidshealth.org explica que este órgano es tan importante para el cuerpo, que controla sus funciones, entre ellas, la digestión y la función cardíaca, definiéndolo como un “computador central”.

El proceso de memorización y aprendizaje se desarrolla en el transcurso del tiempo, que cuando hay un conocimiento nuevo, “los mensajes viajan de una neurona a otra, una y otra vez, creando conexiones”, precisa.

Por esto, es importante cuidar el cerebro no solo con ejercicios mentales, sino también con alimentos saludables, ricos en omega-3, que es una grasa poliinsaturada que tiene un efecto protector, reduciendo el riesgo de una accidente cerebrovascular, menciona MedlinePlus.

Los alimentos ricos en omega 3 son favorables para incluir en una dieta tendiente a controlar el colesterol. - Foto: Getty Images

Cabe aclarar que, las dietas ricas en omega-3 son favorables para la salud general del cuerpo, lo que no ocurre con el consumo excesivo de azúcar porque según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), tanto los altos niveles de glucosa como los bajos pueden dañar los vasos sanguíneos del cerebro afectando su funcionamiento.

La anterior no quiere decir que el azúcar por sí misma sea dañina, sino que en niveles no controlados es perjudicial para el cerebro, ya que de ella obtiene energía, misma que le ayuda para su buen funcionamiento y al no ser regulada, la glucosa desequilibra sus funciones.

“El cerebro es el órgano que más energía requiere: necesita la mitad de toda la energía que provee el azúcar en el cuerpo para funcionar correctamente”, precisan los CDC.

Foto referencia sobre cerebro. - Foto: Getty Images

La vitamina B

También conocida como ácido fólico, participa en la producción de glóbulos rojos, en el uso y formación de proteínas, que al ser soluble en agua no se deposita en los tejidos del cuerpo y es expulsada a través de la orina, afirma el centro especializado en salud.

Entre los alimentos a destacar para la obtención de vitamina B están las verduras, las frutas cítricas, y los huevos. A su vez, los frijoles, los hongos, y la carne, ricos en vitamina B9, por lo que si se mantiene una dieta balanceada, su déficit no es posible.

Por su parte, la tiamina, como vitamina B1, cumple un papel fundamental en el bienestar de las células del cerebro. Además, las vitaminas B colaboran en la oxigenación del cerebro y en mejorar la memoria.

La deficiencia de vitamina B12 puede causar debilidad en el organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Lo mismo pasa con la vitamina B12 que participa en la formación de sustancias que se encuentran relacionadas con el estado de ánimo.

Conforme a la información proporcionada por la Clínica Mayo, a través del doctor, Daniel K. Hall-Flavin, cuando una persona tiene depresión, en la mayoría de los casos, se debe a que tiene un déficit de ácido fólico y vitaminas B6.

El experto explica que las personas con enfermedad celíaca o con algunos trastornos digestivos tienden a presentar esta ausencia de vitamina; y asevera que la relación entre la depresión y el nutriente se sigue estudiando, y no representa la sustitución de algún tratamiento médico para combatir dicho trastorno. Por lo que se sugiere estar bajo la supervisión de un profesional de la salud.

Cabe recordar que a las personas con enfermedad celíaca no se les aconseja consumir gluten, porque su sistema inmune no se los permite. Los síntomas más comunes de la afección son: diarrea y dolor abdominal intenso.

La entidad asegura que esta enfermedad tiene un factor genético y su tratamiento consiste en una dieta integral que no tenga gluten.