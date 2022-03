Lentejas: así se pueden consumir para perder peso rápidamente

Bajar de peso es una meta que muchos se proponen cada año. No obstante, para muchos no resulta ser fácil, pues es preciso mencionar que cada organismo es diferente. De igual forma, expertos coinciden en que mantener una dieta equilibrada y tener una rutina de ejercicio es fundamental para lograr adelgazar.

Para mantener una dieta balanceada, los expertos señalan que las legumbres son uno de los grupos alimentarios obligatorios. De hecho, es recomendada su ingesta al menos tres veces a la semana, debido a que contiene gran cantidad de nutrientes que aportan beneficios al cuerpo. Solo por mencionar algunos, las legumbres mejoran la salud digestiva y la flora intestinal.

Entre el grupo de legumbres, las lentejas son una gran fuente de hidratos de carbono complejos de absorción lenta, que gracias a su bajo aporte en grasa y su alto contenido en proteínas vegetales favorecen al cuerpo además de dejarlo saciado.

De acuerdo con el blog especializado en salud Medline Plus, las lentejas son una gran fuente de magnesio, potasio, fósforo, hierro, selenio y calcio, minerales esenciales para la salud. Además, su consumo ayuda a reforzar el sistema inmune, debido a que aportan vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico y vitamina C.

Expertos mencionan que sus propiedades benefician la pérdida de peso debido a que previenen el estreñimiento. Esto gracias a que es un alimento rico en fibra que al ser incluido regularmente en la dieta ayudará a estabilizar el metabolismo.

La fibra apoya el proceso de digestión de los alimentos y promueve la actividad del intestino para una óptima eliminación de los desechos. Así lo detalló un estudio publicado en World Journal of Gastroenterology, “Effect of Dietary Fiber on Constipation: A Meta Analysis”, en donde se explica que las lentejas también sirven como alimento de las bacterias saludables del colon, algo que ayuda a evitar los episodios de estreñimiento crónicos.

El alimento resulta ser uno de los más recomendados en algunas dietas, esto porque apoya la pérdida de peso debido a su cantidad de fibra. Además, al ser un alimento bajo en calorías y con altos contenidos de nutrientes, es un gran complemento alimenticio para bajar de peso sin pasar hambre.

Otros beneficios de la lenteja

* Nivela el nivel de azúcar en la sangre

Las lentejas regulan el nivel de glucosa en la sangre, pues al ser hidratos de carbono de absorción lenta apoyan los procesos que transforman los azúcares en fuentes de energía, disminuyendo el riesgo de diabetes.

* Mejora la salud cardiovascular

El consumo regular de este alimento beneficia en gran medida la salud cardiovascular, debido a que no contiene colesterol ni grasas dañinas. Por otro lado, contienen ácidos grasos poliinsaturados que ayudan a remover los lípidos dañinos que forman placa en las arterias. Además, la fibra reduce la absorción de grasa y colesterol en el intestino, evitando trastornos como la hipercolesterolemia.

* Combaten la anemia

Las lentejas aportan significativamente hierro, magnesio y zinc, tres minerales esenciales que ayudan a recuperar la salud en pacientes con anemia. Estos minerales participan activamente de la formación de glóbulos rojos en la sangre, lo que disminuye el riesgo de sufrir anemia.

* Combate el colesterol en la sangre

De acuerdo con un estudio realizado por un grupo de investigadores del Centro Clínico de Nutrición y Modificación de Factores de Riesgo del Hospital St. Michael de Toronto, Canadá, y publicado en la revista Canadian Medical Association Journal, reveló que consumir una porción al día de frijoles, garbanzos, arvejas o lentejas contribuye a reducir el colesterol malo y una porción equivale a 130 g o 3/4 de una taza.