Limonada de hierbabuena para perder peso: así se prepara

La hierbabuena, cuyo nombre científico es Mentha spicata, es una planta medicinal que se usa para mejorar la memoria, la digestión, los problemas estomacales y otras condiciones, aunque no existe buena evidencia científica para apoyar estos usos, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Mejorar la digestión es ideal para el proceso de pérdida de beso y para obtener los beneficios de la planta se necesitan diez hojas frescas de hierbabuena y un litro de agua. Se debe hervir el agua y cuando esté en su punto de ebullición se agregan las hojas. Después, se deja reposar la bebida diez minutos y finalmente se debe colar y se consume.

No obstante, la biblioteca explicó que la dosis apropiada de menta verde depende de muchos factores, como la edad de la persona, el estado de salud y otras condiciones. Por ello, lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

“En este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el uso de la menta verde. Los productos naturales no siempre son necesariamente naturales y las dosificaciones pueden ser importantes. Asegúrese de seguir las instrucciones correspondientes en los rótulos de los productos y consulte con su farmacéutico, médico o proveedor de salud antes de usarla”, explica Medline Plus en su página web.

Asimismo, es crucial consultar a un médico, pues el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde señala que algunas personas pueden presentar alguna reacción alérgica a la hierbabuena.

De igual forma, indica que “la hierbabuena se debe evitar en personas con reflujo grave o hernia de hiato, además de los niños menores de cinco años, pues el mentol contenido en la menta puede causar falta de aire y asfixia”.

Por su parte, es importante aclarar que para bajar de peso se deben tener en cuenta otras recomendaciones, según el portal portugués, como:

“Preferir leche y sus derivados descremados o bebidas vegetales, como leche de coco, avellanas, almendras o avena, por ejemplo.

Agregar una cucharada de semillas (linaza, chía y ajonjolí) en los jugos naturales, ensaladas, en los cereales del desayuno o en los yogures.

Comer un puñado de frutos secos en una de las meriendas, como cacahuates, almendras, nueces, pistachos o avellanas.

Escoger una sola fuente de carbohidrato por comida, dándoles preferencia a los alimentos integrales y a las leguminosas, como el arroz, pan y pasta integral, lentejas, fríjoles, garbanzos, papa con piel, camote.

Comer una ensalada cruda antes del almuerzo y de la cena.

Comer cinco porciones entre frutas y vegetales por día.

Evitar el consumo de azúcares simples o alimentos que lo contengan, como las galletas rellenas y pasteles.

Evitar las frituras o alimentos ricos en grasas saturadas o trans, como salsa tipo ketchup, mayonesa, margarina, manteca, nuggets, pizzas congeladas y helados, así como la comida rápida”.

Sobre la misma línea, es importante beber más líquidos durante el día y algunas sugerencias son agua natural, agua con gas, agua de coco y tés sin azúcar, como té verde, negro, jengibre y flor de Jamaica, pero no hay que tomar refrescos, jugos industrializados, bebidas achocolatadas y bebidas alcohólicas.

Sin embargo, el consumo diario de agua es diferente para los hombres y para las mujeres, ya que existen diferencias entre la ingesta, pero por lo general la mayoría de los hombres necesita aproximadamente 13 tazas de líquido al día y la mayoría de las mujeres necesita cerca de nueve.