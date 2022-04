Los 5 productos que Penélope Cruz dejó de consumir para lucir impactante a los 47 años

El paso del tiempo es inevitable y las marcas que va dejando en la piel son difíciles de detener, pero está científicamente comprobado que, modificando algunos hábitos que pueden resultar dañosos, se puede conservar una piel sana sin importar la edad.

Las mujeres por lo general gastan millones de pesos o dólares buscando alguna crema “mágica” o cualquier producto que evite las arrugas y las manchas a toda costa, o que las elimine para siempre. Sin embargo, hay cierto tipo de costumbres que deben dejar de practicarse para lucir una piel joven toda la vida.

Por ejemplo, tener vicios como dormir siempre tarde y no descansar las horas necesarias que el cuerpo necesita, fumar, sobreexigirse, comer demasiadas harinas o muchas grasas, no usar protector solar ni cremas humectantes, no tener un horario establecido para las comidas y ser desproporcionado en las raciones son algunos de los factores que influyen en cómo luce el rostro.

Sin embargo, para revertir los efectos de los malos hábitos que se practicaron durante años, los mismos deben ser modificados. Así lo ha hecho la afamada actriz Penélope Cruz, quien a sus 47 años luce una piel radiante y no parece de esa edad, se ve incluso 15 años menor.

Cruz fue en 2006 la primera actriz española nominada a los Premios Óscar y a los Globos de Oro en la categoría de mejor actriz protagonista, por su papel en la película española Volver; en esa ocasión no ganó, pero en 2009 se convirtió en la primera actriz española en llevarse la estatuilla del Óscar como mejor actriz de reparto gracias a la película Vicky Cristina Barcelona dirigida por Woody Allen.

El secreto de la actriz española para lucir radiante a pocos días de su cumpleaños 48 consiste en eliminar de su dieta diaria cinco productos que posiblemente una persona del común incluiría en su lista de alimentos más utilizados y de los que mucho se ha hablado en el último tiempo.

En entrevista para la revista Instyle, la española aseguró que trata de evitar los siguientes alimentos, debido en su gran mayoría a que su cuerpo es intolerante a algunos de estos productos y los rechaza, por lo cual decidió excluirlos por completo de su dieta diaria:

Lácteos

Azúcar

Gluten

Rara vez toma bebidas alcohólicas

Dejó de fumar hace años

Sumado a esto, ella afirmó que consume muchas frutas, verduras y proteínas de animales de granja, ya que son generalmente más saludables para la salud de los humanos, pues no son alimentos que estén siendo procesados, sino que son naturales y esto tiene un muy buen efecto en el organismo.

La actriz es embajadora de la marca Lancôme y manifestó en dicha entrevista que además de quitar de su menú dichos alimentos y comer naturalmente, bebe mucha agua y dedica tiempo para hacer Brikram yoga, una disciplina que le ha ayudado a elevar sus niveles de energía, reportó Comer Sano.

Ese tipo de yoga es un sistema que Bikram Choudhury (profesor de yoga hindú) sintetizó a partir de técnicas de hatha (práctica de asanas y pranaiama) yoga tradicional y se popularizó a partir de principios de 1970. Todas las clases de yoga Bikram tienen una duración de 90 minutos y consisten en la misma serie de 26 posturas, incluyendo dos ejercicios de respiración.

Bikram Yoga se practica idealmente en una habitación calentada a 40.6 °C (≈105 °F) con una humedad del 40%. Mediante este tipo de práctica se pueden consumir hasta 1.200 calorías en cada sesión, reveló La Vanguardia.

Así las cosas, si una persona de 70 kg corriese a un ritmo de 7,6 km/h, tardaría más de dos horas en igualar esta cantidad; queda comprobado el alto impacto del Brikram yoga en el organismo. Por lo tanto, el conjunto de este tipo de hábitos dan como resultado un cuerpo sano y una piel joven, como la de Penélope Cruz.