Los alimentos que se deben dejar de comer para adelgazar

Adelgazar es un proceso que puede ser muy complicado para algunas personas, pues muchos buscan una solución definitiva en dietas exigentes y rutinas de ejercicio, pero algunos alimentos tienen la cantidad necesaria de proteína para aportar beneficios cuando se busca reducir esos kilos de más.

Muchas personas recurren a dietas estrictas y poco sostenibles en el tiempo, por lo que los resultados que obtienen no son los mejores. Además, de acuerdo con expertos, para mantener un peso adecuado es necesario de realizar ejercicio y establecer una alimentación balanceada que sea aprobada por un experto.

En ese sentido, los nutricionistas han manifestado que sí existen alimentos que se pueden eliminar de la dieta sin generar riesgos para la salud.

Alimentos que se deben eliminar para adelgazar:

1. Azúcar

2. Papas fritas

3. embutidos

4. Gaseosas

5. Carne de hamburguesa congelada

6. Pizza

7. Salsas comerciales

8. Donas, galletas y pasteles

De acuerdo con Mejor con Salud, estos alimentos no aportan nutrientes y sí muchas calorías, que al final del día se convierte en una de las principales razones por las cuales las personas ganan peso. De acuerdo con MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, para bajar de peso es necesario que queme más calorías de las que consume todos los días.

Por ello, al reducir la ingesta de calorías, las personas lograrán bajar de peso rápidamente. No obstante, esto no significa que las personas no ingieran nunca más calorías, pues estas son necesarias en el día a día. De acuerdo con el peso, la edad y la altura, cada persona tiene un límite de calorías que debería consumir y respetar.

Por otro lado, MedlinePlus detalla que, en el caso de la mayoría de las personas con sobrepeso, reducir aproximadamente 500 calorías al día es un buen punto de partida para bajar de peso. En ese sentido, explica que consumir 500 calorías menos por día equivale a perder 450 gramos por semana (cerca de una libra).

El consumo de fruta es importante para una dieta saludable cuando se busca bajar de peso. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

¿Cómo reducir 500 calorías diarias?

El ejercicio y la dieta balanceada, así como el descanso, resultan indispensables para lograr un mejor estado físico, disminuyendo los excesos en el porcentaje de grasa. MedlinePlus reseña algunas prácticas que pueden ayudar en el proceso:

Evitar los refrigerios durante el día de alimentos como totopos, nachos, palomitas de maíz, entre otras, y optar por frutas.

Cambiar las bebidas azucaradas por agua, o tés que ayuden a mejorar el metabolismo. Y limitar el consumo de alimentos fritos, es decir, que sean sumergidos en aceite. Es preferible optar por cocciones más saludables como al vapor, parrillas o asadas.

Por otro lado, de acuerdo con el portal especializado en salud Becrit, algunas frutas y verduras son bajas en carbohidratos y ayudan a acelerar el metabolismo y el tránsito intestinal debido a ciertas propiedades como que son ricas en fibra, ayudando a bajar de peso.

Frutas bajas en carbohidratos

Por lo general, las frutas son buena fuente de hidratos, especialmente de azúcares naturales. No obstante, existen algunas excepciones como el melón, sandía, fresas, aguacates y durazno.

Verduras bajas en carbohidratos

Por otro lado, en el mundo de las verduras hay muchas más que son bajas en esta propiedad, no obstante, las más recomendadas son apio, champiñón, espinaca, lechuga, pepino y tomate.

Una de las claves que subrayan los expertos para bajar de peso de forma saludable y haciendo uso de los alimentos mencionados es acudir a un médico para conocer el índice de carbohidratos que se deben ingerir al día. De esta forma, se podrá crear una dieta que cumpla los objetivos respetando las necesidades de cada persona. Pues es preciso mencionar que hasta las verduras y frutas mencionadas deben tener un límite.